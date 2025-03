Az USA médiaügynöksége szabadságra küldte dolgozóit

2025. március 16. 19:10

Az Egyesült Államok globális médiáért felelős ügynöksége (USAGM) fizetett szabadságra küldte a felügyelete alatt működő minden médium dolgozóit, így a Voice of America és a Szabad Európa Rádió munkatársait is - erről a szervezet közleményben számolt be a hétvégén.

A közlemény szerint az intézkedés Donald Trump elnök pénteken aláírt rendeletével összhangban született, amely a szövetségi bürokrácia csökkentésének folytatásáról szól.

Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Média Ügynökségének (US Agency for Global Media) vezető tanácsadója közölte, hogy a szervezet folytatja minden, a törvényben megszabott programját, és "elhagyja" azokat, amelyekről törvény nem rendelkezik. "A pazarlás, csalás és visszaélés korlátok nélkül zajlott ebben az ügynökségben, az amerikai adófizetőknek pedig ezt nem kell finanszírozniuk" - fogalmazott Kari Lake.

Az ügynökség tevékenységének áttekintése során feltárt ügyek közül a közlemény kiemel "több száz millió dolláros juttatást álhíreket közvetítő médiumoknak", valamint egy nagyjából 250 millió dolláros ingatlanbérleti szerződést, amely egy Washington belvárosában álló olyan épületre vonatkozik, amely műsorszórásra nem alkalmas létesítményként működik.

A külföldre sugárzó médiumokat működtető szövetségi ügynökség tevékenységének vizsgálata súlyos nemzetbiztonsági visszásságokat is feltárt, így kémek, valamint a terrorizmust támogató személyek beépülését a szervezetbe - olvasható a USAGM közleményében.

Azt is megállapítják, hogy "az intézmény belsősei, valamint velük együttműködő külsős aktivista csoportok és radikális baloldali érdekvédők által végzett tevékenység megreformálhatatlanná teszi a teljes szervezetet". "Tetejétől az aljáig, ez az ügynökség velejéig rothadt és anyagi teher az amerikai adófizetők számára" - fogalmaz a szervezet közleménye.

Az Egyesült Államok Globális Média Ügynökségéhez számos nemzetközi médium tartozik. A szervezeti struktúrában központi és szövetségi műsorszóró hálózatként szerepel a Voice of America, valamint a kubai műsorsugárzásért felelős Office of Cuba Broadcasting.

Más kategóriába tartozik - úgynevezett nem-szövetségi műsorszóró hálózatként, valamint kedvezményezettként - az amerikai költségvetés által finanszírozott Szabad Európa Rádió (Radio FreeEurope/Radio Liberty), az ázsiai és közel-keleti műsorszóró hálózat, valamint két támogatási alap, az Open Technology Fund és a Frontline Media Fund.

Az ügynökség utóbbi elemét, a Frontline Media Fundot 2024 nyarán hozták létre, feladataként "tényalapú hírek és információ" eljuttatásának finanszírozását szabták meg más országokba.

