Mandoki megakoncert a Budai Várban

2025. május 26. 15:04

Ötvenéves zenei és szabadságvágy-történetét ünnepli a Kossuth-díjas Leslie Mandoki és formációja, a Mandoki Soulmates augusztus 21-én Budapesten, a Budai Várban. A Szentháromság téren rendezett ingyenes megakoncert az egykori Bem Klub szellemiségétől az amerikai Rock and Roll Hall of Fame-ig ívelő életművet idézi meg.

A világhírű zeneszerző, szövegíró, producer és előadóművész, Leslie Mandoki visszatér Budapestre legendás formációjával, a Mandoki Soulmates-szel, hogy közösen írják tovább a szabadság zenéjének történetét. Az est méltó jelmondata: 50 év szabadságvágy, mely Leslie életútjának hitvallása. A Németországban élő Mandoki a „zene, mint erkölcsi állásfoglalás” jegyében hidat épít műfajok, generációk és kultúrák között. A koncerten a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a nemrég megjelent, nemzetközileg is–ünnepelt „A Memory of Our Future” konceptalbum tételei is. A koncert egy hazatérés. A Bem Klubból induló ifjú zenésztehetségével meghódította a világ nagy színpadait, és augusztus 21-én a magyar nemzet színpadán ünnepli az ötvenéves útját, az örök szabadságvágyát, az emberség és a bátorság örök üzenetével.

Az út, amely a Bem Klubból indult, végül nemcsak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette Leslie Mandokit, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mindmáig visszhangzanak minden dallamában. Azóta is ezt vallja, ezt játssza: szívvel, lélekkel és megalkuvás nélkül.

MTI