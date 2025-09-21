A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 21. 21:04

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint;

4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint;

3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint.

MTI
