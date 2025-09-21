A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 21. 21:04
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
14 (tizennégy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
36 (harminchat)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint;
4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint;
3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint.
MTI
