Hagymaház, Kalandpark, Maros-part...

Szerző: mti

2025. november 9. 17:09

Turisztikai beruházások indulnak Makón, uniós támogatással felújítják a Hagymaház szabadtéri színpadát, valamint új attrakciókkal bővítik a Kalandparkot a Maros-parton - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A közlemény szerint a 300 millió forintos költségvetésű projekt része a Hagymaház leromlott állapotú szabadtéri színpadának és nézőterének megújítása a Makói Nyár programsorozat felélesztése érdekében. A Makovecz Imre tervezte organikus stílusú épület külső színpada elkorhadt, balesetveszélyes. A következő bő két évben újjáépítik a színpadot, részben kicserélik az 1200 férőhelyes mobil nézőtér székeit és és a színpadi berendezéseket.

A város és a térség legfontosabb turisztikai vonzerejét a Hagyamtikum Gyógyfürdő jelenti. A fürdőbe érkező vendégek komfortjának javítása érdekében a Hagymaház mögötti területen új parkolóhelyeket alakítanak ki mozgássérült parkolóhellyel együtt, a szükséges forgalomtechnikai jelzésekkel, táblákkal - írták.

A 2027 végére elkészülő projekt során új élményelemeket vásárolnak és telepítenek a Maros-parton található Kalandparkba. A fejlesztéssel nagymértékben növelhető a 2012-ben átadott szabadidős létesítmény vonzereje a gyermekes családok és a fiatalok körében, kiegészítő aktív időtöltési lehetőséget biztosítva a fürdővendégek számára - áll a közleményben.