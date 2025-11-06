Amerikai blues legenda és nemzetközi hírű magyar gitárvirtuóz tiszteleg Radnóti előtt

Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

2025. november 6. 11:07

Amikor egy amerikai blues díva és egy magyar gitárzseni találkozik a költészet szent terében, abból csak valami egészen különleges születhet. Most pontosan ez történt. Sari Schorr, az amerikai blues koronázatlan királynője és Sinha Róbert, a nemzetközi hírű magyar gitárvirtuóz Radnóti Miklós egyik verséből inspirálódva írtak közös dalt, a végeredmény pedig egyszerre gyönyörű, megrázó és felemelő.

Egy hang, amely meghódította Amerika blues klubjait

Sari Schorr neve fogalom a blues világában. 2023-ban az amerikai Billboard-listát vezette Joyful Sky című albumával, amelyet a Procol Harum legendás gitárosával, Robin Trower-rel készített. Fellépett Eric Burdon (a The Animals ikonikus énekese) oldalán a Carnegie Hallban és 2015-ben bekerült a New York Blues Hall of Fame-be is. Hangja egyszerre karcos és gyengéd – pontosan az a típus, ami képes életre kelteni a Radnóti-sorok fájdalmas szépségét és érzelmi kettősségét.

A magyar gitáros, aki a verseket zenévé formálja

Sinha Róbert a gitárnál nemcsak virtuóz, hanem történetmesélő is. A Holland Királyi Zeneakadémián végzett klasszikus gitár művészként, de pályáját a rock, a blues és az irodalom iránti szenvedély tette igazán egyedivé.

Robi korábban már számtalan költő művét zenésítette meg, ezúttal Radnóti Miklós líráját ötvözte a blues sodró energiájával – így született meg Két karomban című versből a dal, amelyben a magyar líra és az amerikai blues különleges világa találkozik.

Radnóti új fényt kap a bluesban

A közös szerzemény nem egy szimpla feldolgozás. Egy zenei vallomás, amelyben a blues szabadsága és Radnóti kötött, mégis lázadó költészete fonódik össze. Sinha gitárjátéka lélegzik, reagál, felel a szavakra – mintha maga a vers válna dallamá a kezében. Schorr hangja pedig úgy tör fel a csendből, mint egy imádság.

Sinha Róbert nem ismeretlen a nemzetközi színtéren: fellépett New Yorktól Párizsig, Bécstől Delhin át Bostonig, egyetemek koncerttermeiben - és patinás színházakban egyaránt.

Egy dal, amit hallani kell

A Sinha-Schorr duó Radnóti Miklós előtti tisztelgése nemcsak a blues, hanem a magyar kultúra szerelmeseinek is kihagyhatatlan élmény: