Nacsa Lőrinc: a magyar megmaradás alapfeltétele a gazdasági erő

Szerző: MTI

2025. november 8. 05:05

Nacsa Lőrinc az idén már nyolcadik alkalommal megrendezett expóról azt mondta: az nemcsak találkozási pont, nemcsak lehetőség az üzletkötésre, hanem egy olyan vállalkozói ünnep, ahol "összeérnek a résztvevők jövőképei".

A gazdasági erő alapfeltétele a magyar megmaradásnak - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a Felvidéki Vállalkozói Expo megnyitóján pénteken.

A nemzetpolitikai államtitkár köszöntőjében kiemelte: a gazdasági erő alapfeltétele a magyar megmaradásnak, ezért az elmúlt években a magyar kormány a Kárpát-medencei magyar vállalkozói ökoszisztéma megerősítésére stratégiai célként tekint. Rámutatott: a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program 2016 óta több tízezer pályázót támogatott, és a programban a Felvidék kiemelt szerepet tölt be, hiszen az eltelt időszakban csaknem négyezer vállalkozás kapott támogatást.

Felvidéki Vállalkozói Expo Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely, 2025. november 7. Kiállítók a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége szervezésében megrendezett Felvidéki Vállalkozói Expón a dunaszerdahelyi MOL Arénában a megnyitó napján, 2025. november 7-én. MTI/Krizsán Csaba

Hozzátette: ezek a számok nemcsak a gazdasági, hanem a közösségi megerősödés mutatói is, mivel minden egyes így elköltött forint legalább kétszer annyival növeli a térség gazdasági teljesítményét.

"A magyar megmaradáshoz gazdasági erő is szükséges, ezért, ha a Kárpát-medencei gazdasági térben létrehozzuk ezt a gazdasági erőt, ha segítjük a vállalkozókat, ha a vállalkozók közösségbe szerveződnek, akkor az jelentősen hozzájárul a magyar megmaradáshoz"

- összegezte Nacsa Lőrinc az MTI-nek nyilatkozva.

"Amikor a vállalkozók erősek, akkor a közösség is, és amikor a közösség erős, a nemzet is az" - fogalmazott.

A nemzetpolitikai államtitkár beszélt a külhoni mentorprogramról is, amelyben tapasztalt vállalkozók adják át tudásukat a növekedés küszöbén álló vállalkozóknak, és amelynek már harmadik évadja kezdődik meg jövő januárban.

"Így épül nemzedékről nemzedékre a magyar gazdasági önállóság, amelynek támogatnia kell azt a lokálpatrióta közéletet, amely a közösség összekovácsolására irányul" - fogalmazott Nacsa Lőrinc, rámutatva: a programmal az a cél, hogy minden résztvevő a program végére konkrét és mérhető eredményt érjen el.

Felvidéki Vállalkozói Expo Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely, 2025. november 7. Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, a rendezvény fővédnöke beszédet mond a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége szervezésében megrendezett Felvidéki Vállalkozói Expo megnyitóján a dunaszerdahelyi MOL Arénában 2025. november 7-én. MTI/Krizsán Csaba

A megnyitón a rendezvény fővédnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, azt mondta: a jelenlegi időszakban egyre több kihívásnak kell megfelelni, ez az expó pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy ezekre a kihívásokra válaszokat lehessen találni.

Köszöntőjében felidézte a magyar kormány által beindított Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programot is, amelynek keretében - mint mondta - 217 milliárd forintnyi támogatást juttattak a magyar vállalkozók számára, s ebből a Felvidékre 21,6 milliárd forint támogatás jutott. "Ennek már érzékelhetőek is az eredményei" - mutatott rá Jakab István.

Az Országgyűlés alelnöke kiemelte: a jelenlegi időszakban óriási kihívásoknak kell megfelelni, de rájuk is lehet megoldást találni.

"Mindezeket képesek vagyunk megoldani, ha a Kárpát-medencében összefogunk, és erőforrásainkat egyesítjük" - jelentette ki Jakab István.

A megnyitón felszólalt Gubík László, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke is, aki egy aktuális közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva elmondta: a felvidéki magyarokat is a gazdasági kérdések, a konszolidációból történő kilábalás foglalkoztatja leginkább, így ők is az egyik fontos feladatukként azt jelölték meg, hogy a vállalkozók körülményein javítsanak, és azok lehetőségeinek körét bővítsék.

Iván Tamás, az expót szervező Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke elmondta: a felvidéki vállalkozók nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött, többek között a száj- és körömfájásjárvány és a szőlő aranyszínű sárgasága betegség megjelenése miatt, ugyanakkor vannak pozitív hírek is: például az, hogy az idei évtől már a szövetség koordinálja a Felvidéki Falugazdász Hálózat tevékenységét is. Kijelentette: a felvidéki magyar vállalkozók a közösségért is felelősek, mivel nincs erős felvidéki magyar közösség magyar vállalkozók nélkül.

A vállalkozói expót már hagyományosan a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely MOL Arénájában rendezik meg, az idei évadon több mint 80 kiállító vesz részt, s a rendezvény ezúttal a" Válts magasabb fokozatra" mottót viseli.

