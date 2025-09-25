A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 25. 23:37

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

19 (tizenkilenc)

21 (huszonegy)

37 (harminchét)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 284 715 forint;

4 találatos szelvény 1166 darab, nyereményük egyenként 6835 forint;

3 találatos szelvény 17 864 darab, nyereményük egyenként 2715 forint.

MTI
