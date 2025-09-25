A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 25. 23:37
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
19 (tizenkilenc)
21 (huszonegy)
37 (harminchét)
41 (negyvenegy)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 284 715 forint;
4 találatos szelvény 1166 darab, nyereményük egyenként 6835 forint;
3 találatos szelvény 17 864 darab, nyereményük egyenként 2715 forint.
MTI
