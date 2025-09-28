A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 28. 16:47
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
10 (tíz)
11 (tizenegy)
20 (húsz)
22 (huszonkettő)
39 (harminckilenc)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint;
4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 8270 forint;
3 találatos szelvény 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.
MTI
