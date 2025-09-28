A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 28. 16:47

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

10 (tíz)

11 (tizenegy)

20 (húsz)

22 (huszonkettő)

39 (harminckilenc)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint;

4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 8270 forint;

3 találatos szelvény 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

MTI
Címkék:
MTI Hírfelhasználó