A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 3. 00:32

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

41 (negyvenegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 538 840 forint;

4 találatos szelvény 800 darab, nyereményük egyenként 9430 forint;

3 találatos szelvény 14 564 darab, nyereményük egyenként 3150 forint.

MTI
