A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 3. 00:32
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
14 (tizennégy)
15 (tizenöt)
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
41 (negyvenegy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 538 840 forint;
4 találatos szelvény 800 darab, nyereményük egyenként 9430 forint;
3 találatos szelvény 14 564 darab, nyereményük egyenként 3150 forint.
MTI
