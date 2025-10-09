A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 9. 21:08
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
10 (tíz)
11 (tizenegy)
38 (harmincnyolc)
39 (harminckilenc)
44 (negyvennégy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 620 025 forint;
4 találatos szelvény 791 darab, nyereményük egyenként 10 190 forint;
3 találatos szelvény 15 629 darab, nyereményük egyenként 3135 forint.
MTI
