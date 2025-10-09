A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 9. 21:08

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

10 (tíz)

11 (tizenegy)

38 (harmincnyolc)

39 (harminckilenc)

44 (negyvennégy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 620 025 forint;

4 találatos szelvény 791 darab, nyereményük egyenként 10 190 forint;

3 találatos szelvény 15 629 darab, nyereményük egyenként 3135 forint.

MTI
