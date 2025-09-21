A magyar dráma napja

A magyar dráma napján, szeptember 21-én a József Attila Színház által kiírt drámapályázat győztes művét, Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabját mutatják be a teátrumban.
"Drámapályázatunkat névadónk, József Attila tiszteletére írtuk ki, miközben idén ünnepeljük Márai Sándor születésének 125. évfordulóját és 2025-ben lett 120 éves a József Attila Színház" - mondta Nemcsak Károly, a József Attila Színház igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.
Mint kiemelte, nagyon gazdag a hazai drámairodalom és fontos, hogy minél többet foglalkozzunk a magyar szerzők műveivel.
"Ötvennyolc pályamű érkezett a felhívásra, közülük tizenkettő került a főzsűri elő, végül négy darabról döntöttek úgy, hogy érdemes azokkal kiemelten foglalkozni. A pályázatnak komoly díjazása volt, de a legnagyobb elismerés az, hogy az egyik pályaművet vasárnap bemutatjuk" - fejtette ki Nemcsák Károly.
Szólt arról, hogy Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabja egy iskolában játszódik, ahol a folyosói falakra váratlanul egyre több József Attila-idézet kerül. Mint kiderül, a diákok ezeken keresztül tudják a legpontosabban megfogalmazni gondolataikat, útkereséseiket, amelyekre választ várnak.
A vasárnapi dupla bemutatón (17 órakor és 19 óra 30 perckor is lesz előadás) a darabot színművészeti egyetemi hallgatók adják elő. "A mű nem csak a fiataloknak szól, hiszen a kor égető kérdéseivel az idősebb generációknak is foglalkozniuk kell".
Nemcsák Károly a műsorban elmondta, hogy a József Attila Színház nagyszínpadán október 4-én lesz Márai Sándor Kaland című darabjának bemutatója; a művet korábban a kamaraszínházban láthatta a közönség. A hat nagyszínpadi előadáshoz beszélgetések is kapcsolódnak Mészáros Tibor irodalomtörténész és Juhász Anna irodalmár közreműködésével. Az igazgató megjegyezte, hogy a színházban Márai egy másik műve, A gyertyák csonkig égnek is repertoáron van.
A színházi vezető arról is beszélt, a Shrek, a musical című darabot a nagy sikerű augusztus eleji margitszigeti bemutató után szeptember 26-tól a kőszínházban is láthatja a közönség Szente Vajk rendezésében.
Nemcsák Károly hozzáfűzte: a zenés darabot terveik szerint az ország több pontjára elviszik majd.
A magyar dráma napját 1984 óta ünneplik szeptember 21-én arra emlékezve, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. Ebből az alkalomból a hétvégén országszerte és a határon túl egyaránt színházi programok várják az érdeklődőket.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.
-
Kövér László hangsúlyozta, a szécsényi országgyűlés tagjai még nem tudhatták azt, amit mi, mai magyarok már tudunk, és soha nem felejtünk: a magyar állam és a szabadság nem akkor kerül végveszélybe, amikor ellenséges idegen erők támadnak ránk, hanem akkor, amikor hazaáruló magyar politikusok ássák az államunk és nemzetünk sírját.
-
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.