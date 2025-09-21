A magyar dráma napja
2025. szeptember 21. 15:09

A magyar dráma napján, szeptember 21-én a József Attila Színház által kiírt drámapályázat győztes művét, Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabját mutatják be a teátrumban.

"Drámapályázatunkat névadónk, József Attila tiszteletére írtuk ki, miközben idén ünnepeljük Márai Sándor születésének 125. évfordulóját és 2025-ben lett 120 éves a József Attila Színház" - mondta Nemcsak Károly, a József Attila Színház igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.

Mint kiemelte, nagyon gazdag a hazai drámairodalom és fontos, hogy minél többet foglalkozzunk a magyar szerzők műveivel.

"Ötvennyolc pályamű érkezett a felhívásra, közülük tizenkettő került a főzsűri elő, végül négy darabról döntöttek úgy, hogy érdemes azokkal kiemelten foglalkozni. A pályázatnak komoly díjazása volt, de a legnagyobb elismerés az, hogy az egyik pályaművet vasárnap bemutatjuk" - fejtette ki Nemcsák Károly.

Szólt arról, hogy Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabja egy iskolában játszódik, ahol a folyosói falakra váratlanul egyre több József Attila-idézet kerül. Mint kiderül, a diákok ezeken keresztül tudják a legpontosabban megfogalmazni gondolataikat, útkereséseiket, amelyekre választ várnak.

A vasárnapi dupla bemutatón (17 órakor és 19 óra 30 perckor is lesz előadás) a darabot színművészeti egyetemi hallgatók adják elő. "A mű nem csak a fiataloknak szól, hiszen a kor égető kérdéseivel az idősebb generációknak is foglalkozniuk kell".

Nemcsák Károly a műsorban elmondta, hogy a József Attila Színház nagyszínpadán október 4-én lesz Márai Sándor Kaland című darabjának bemutatója; a művet korábban a kamaraszínházban láthatta a közönség. A hat nagyszínpadi előadáshoz beszélgetések is kapcsolódnak Mészáros Tibor irodalomtörténész és Juhász Anna irodalmár közreműködésével. Az igazgató megjegyezte, hogy a színházban Márai egy másik műve, A gyertyák csonkig égnek is repertoáron van.

A színházi vezető arról is beszélt, a Shrek, a musical című darabot a nagy sikerű augusztus eleji margitszigeti bemutató után szeptember 26-tól a kőszínházban is láthatja a közönség Szente Vajk rendezésében.

Nemcsák Károly hozzáfűzte: a zenés darabot terveik szerint az ország több pontjára elviszik majd.

A magyar dráma napját 1984 óta ünneplik szeptember 21-én arra emlékezve, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. Ebből az alkalomból a hétvégén országszerte és a határon túl egyaránt színházi programok várják az érdeklődőket.

