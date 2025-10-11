Angol játékvezető dirigál a mai magyar–örményen

Chris Kavanagh személyében angol játékvezetője lesz a mai Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőnek.

A 40 éves játékvezető pályafutása során még nem fújt magyar válogatott meccset (örményt sem), de Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismerheti, sőt közeli emlékeik lehetnek róla.

Kavanagh ugyanis 170 Premier League-mérkőzést vezetett már, és ő dirigált a nyári Community Shielden, azaz az angol szuperkupán, amelyen a Liverpool, két magyarjával a csapatban, tizenegyesekkel alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben.

Az angol játékvezető két segítője Dan Cook és Ian Hussin, a negyedik játékvezető Sam Barrott, a videobíró pedig Darren England és Andy Madley lesz.

A magyar válogatott jövő kedden Portugáliában vendégszerepel, majd novemberben Örményországba látogat és itthon az írek ellen zárja a csoportot, amelynek elsője egyenes ágon kijut a 2026-os világbajnokságra, második helyezettje pedig pótselejtezőt játszhat.

Ahogy a válogatott minden mérkőzését, a szombaton 18 órakor kezdődő Magyarország–Örményország vb-selejtezőt is élőben közvetíti M4 Sport és az m4sport.hu.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

Írország–Magyarország 2–2

Magyarország–Portugália 2–3

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete az örmények és portugálok elleni vb-selejtezőre:

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Hátvédek: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Fedezetek: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Csatárok:: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

