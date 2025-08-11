Folytatódik a hőség a héten

Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Hétfőn derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-33 között várható.
Kedden is felhőtlen, száraz idő lesz, a keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 29-34 fok várható.
Szerdán is folytatódik a felhőtlen, csapadékmentes idő, de Sopronnál napközben élénk lesz a keleties szél. Hajnalban általában 11-17 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Csütörtökön derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 13-18, délután 33-38 fok valószínű.
Pénteken is derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19, délután 33-39 fok között valószínű.
Szombaton is napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32-39 fok között várható.
Vasárnap sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-38 fok között alakulhat.
