Fülöp Attila: naponta meleg ebédet kapnak a hajléktalanok

2025. július 10. 18:08

Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta meleg ebédet biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő három és fél évben - jelentette be Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten.

Fülöp Attila jelezte: volt előzménye a programnak, de a mostani kezdeményezés a korábbinál szélesebb kört érint. "Azok a hajléktalanellátó szervezetek, amelyek egyébként is gondoskodnak a hajléktalan honfitársainkról, most pluszforrást kapnak, aminek segítségével minden nap meleg ebédet tudnak biztosítani a hozzájuk fordulóknak" - mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta: 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár ötezer adag élelmet is ki tudnak osztani.

Úgy folytatta: az ételosztáson túl a programnak van egy másik, gondoskodásra épülő része is. Ennek keretében idén elvégzik 2300 hajléktalan személy egészségügyi, mentális, fizikai állapotfelmérését, majd a felmérést követően a következő években orvosi, pszichológiai segítséget is nyújtanak az érintetteknek.

Fülöp Attila megjegyezte: a program a Széchenyi Terv Plusz programon keresztül, uniós forrásból valósul meg, és egészen 2028 év végéig nyújt segítséget a hajléktalanoknak.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a hajléktalanellátó rendszer kihasználtsága jelenleg 79 százalék. "Ez azt jelenti, hogy ötből egy férőhely még szabad" - húzta alá, hozzátéve: senkinek nem kell az utcán aludnia, mert az ellátórendszer képes fogadni azokat, akiknek szükségük van rá.

Varga Péter, a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: az alapítványuk három telephelye is részt vesz az ételosztási programban, így naponta 200-nál is több adag ételt osztanak ki. Kiemelte: a hajléktalan személyek számára ez a napi egy étkezés is életmentő fontosságú lehet, ami nagyban hozzájárul a hosszabb távú egészségük javításához is.

mti