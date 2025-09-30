Házilag készített pokolgépeket találtak a michigani templomi lövöldöző járművében

2025. szeptember 30. 09:38

Házilag készített pokolgépeket találtak a michigani templomi lövöldöző járművében, amivel a támadás kezdetén behajtott az épületbe - közölték a szövetségi hatóságok hétfőn.

Az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanószerügyi Irodától származó információk szerint a kisteherautóban tűzijátékból és füstbombából összeállított 4 robbanóeszközt találtak.

A Michigan állambeli Grand Blanc település mormon templománál négy hívő vesztette életét, amikor a 40 éves Thomas Jacob Sanford, egy tengerészgyalogos veterán a vasárnapi istentisztelet idején behajtott a templomba, ahol gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodókra, majd felgyújtotta az épületet. A lövöldözésben 2 ember életét vesztette, 8-an megsebesültek, a tűzben további két ember halt meg, akinek a holttestét a romok átvizsgálása közben találták meg.

A támadó a közelben tartózkodó, kiérkező és beavatkozó rendőrökkel vívott tűzpárbajban meghalt.

Az indítékot egyelőre vizsgálják. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) "célzott erőszak" ügyében vezeti a nyomozást, és közölte, hogy mintegy 100 embert hallgatott meg a körülményekkel kapcsolatban. Az elkövető otthonában is házkutatást tartottak a támadás helyszínétől nem messze, a közeli Burton településen.

Karoline Leavitt, a Fehér Házi szóvivője az FBI igazgatójára hivatkozva hétfőn azt közölte, hogy a nyomozás első megállapításai szerint a támadó gyűlölte a mormon egyház hitvallását. Az elnöki hivatal tisztségviselője azt is közölte, hogy Thomas Jacob Sanford hozzátartozói együttműködnek a nyomozókkal.

A mormon egyház (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) Grand Blancban álló temploma szinte teljes egészében leégett. A támadás idején mintegy 150 ember tartózkodott az épületben.

MTI