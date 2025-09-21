Interaktív szarvasbőgés-hallgató túrák
2025. szeptember 21. 13:06

Már javában zajlik a gímszarvas bikák násza, alkonyattól pirkadatig zeng az őszi erdő, ezért a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés-túrákat szervez az érdeklődőknek – közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a szarvasbőgés a párzási időszak egyik leglenyűgözőbb természeti jelensége. Hozzátették, a túrákat felkészült erdész szakemberek vezetik, az aktív kikapcsolódást keresőket családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják, országszerte.

"A szarvasbőgés-hallgató vonatozások minden évben felejthetetlen élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szeptember 20-án és 27-én az Egererdő Zrt. kisvasutazással egybekötött programot szervez, az Északerdő Zrt. Pálházáról és Miskolcról is indít különvonatokat. Szeptember 27-én, szombaton a vadászati érdekességeket felvonultató programok mellett vezetett erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók" – írták.

Emellett, a Kaszói Kirándulóközpontból indulva a Kaszó-Szenta-Kaszó útvonalán haladva ugyancsak kisvasutazással egybekötött interaktív programon vehetnek részt az érdeklődők, melyet szeptember és október folyamán több alkalommal is megrendez a Kaszó Zrt. – olvasható a közleményben.

A tájékoztató szerint az Ipolyerdő Zrt. esti szarvasbőgés-hallgató túrákra a Kemencei Erdei Múzeumvasúton várja a természet szerelmeseit szintén 20-án és 27-én, valamint szeptember 22-én autóbuszokkal viszik az érdeklődőket a Szombathely mellett található Farkas erdőbe, ahol szintén a gímek bőgősét lehet hallgatni.
A gyenesdiási Festetics Imre Élményközpontban szeptember 27-én rendezik meg a Csodaszarvas Családi Napot, melyen a Bakonyerdő Zrt. tematikus programokkal, bemutatókkal és különleges élményekkel várja a látogatókat – közölték.

Azt írták, a Pilisi Parkerdő hat különböző helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy meghallgathassuk az ősz legizgalmasabb erdei hangjátékát, egészen szeptember végéig, többek között a Budakeszi Vadaskert területén is. A Vérteserdő Zrt. pedig a Vértes és a Gerecse mesés tájain szervez túrákat, programokat, melyekről honlapjukon találhatók részletek. Októberben is számos alkalommal készülnek az állami erdőgazdaságok. A Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetéből indulva lovasfogatokkal lehet megcsodálni a természet szépségeit

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a szarvasbőgés kapcsán szervezett programok előzetes regisztrációhoz kötöttek, minden esetben érdemes tájékozódni az állami erdészeti társaságok honlapján vagy közösségi médiafelületein.

Kiemelték: az őszi vadászidény alkalmával korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. Az erdők rekreációs szerepe az utóbbi időben felértékelődött, egyre többen választják az aktív kikapcsolódást.

Az erdőlátogatás szabályozásának a célja éppen ezért az őszi időszakban az, hogy a vadászok és a természetjárók kölcsönösen figyeljenek egymásra és a vadállományra.

Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról, és a szabályokat figyelembe véve, ne szervezzenek egyénileg szarvasbőgés-túrát, hanem regisztráljanak a csoportos eseményekre – közölték.

MTI
