Interaktív szarvasbőgés-hallgató túrák

Már javában zajlik a gímszarvas bikák násza, alkonyattól pirkadatig zeng az őszi erdő, ezért a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés-túrákat szervez az érdeklődőknek – közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.
A közleményben azt írták, a szarvasbőgés a párzási időszak egyik leglenyűgözőbb természeti jelensége. Hozzátették, a túrákat felkészült erdész szakemberek vezetik, az aktív kikapcsolódást keresőket családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják, országszerte.
"A szarvasbőgés-hallgató vonatozások minden évben felejthetetlen élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szeptember 20-án és 27-én az Egererdő Zrt. kisvasutazással egybekötött programot szervez, az Északerdő Zrt. Pálházáról és Miskolcról is indít különvonatokat. Szeptember 27-én, szombaton a vadászati érdekességeket felvonultató programok mellett vezetett erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók" – írták.
Emellett, a Kaszói Kirándulóközpontból indulva a Kaszó-Szenta-Kaszó útvonalán haladva ugyancsak kisvasutazással egybekötött interaktív programon vehetnek részt az érdeklődők, melyet szeptember és október folyamán több alkalommal is megrendez a Kaszó Zrt. – olvasható a közleményben.
A tájékoztató szerint az Ipolyerdő Zrt. esti szarvasbőgés-hallgató túrákra a Kemencei Erdei Múzeumvasúton várja a természet szerelmeseit szintén 20-án és 27-én, valamint szeptember 22-én autóbuszokkal viszik az érdeklődőket a Szombathely mellett található Farkas erdőbe, ahol szintén a gímek bőgősét lehet hallgatni.
A gyenesdiási Festetics Imre Élményközpontban szeptember 27-én rendezik meg a Csodaszarvas Családi Napot, melyen a Bakonyerdő Zrt. tematikus programokkal, bemutatókkal és különleges élményekkel várja a látogatókat – közölték.
Azt írták, a Pilisi Parkerdő hat különböző helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy meghallgathassuk az ősz legizgalmasabb erdei hangjátékát, egészen szeptember végéig, többek között a Budakeszi Vadaskert területén is. A Vérteserdő Zrt. pedig a Vértes és a Gerecse mesés tájain szervez túrákat, programokat, melyekről honlapjukon találhatók részletek. Októberben is számos alkalommal készülnek az állami erdőgazdaságok. A Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetéből indulva lovasfogatokkal lehet megcsodálni a természet szépségeit
A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a szarvasbőgés kapcsán szervezett programok előzetes regisztrációhoz kötöttek, minden esetben érdemes tájékozódni az állami erdészeti társaságok honlapján vagy közösségi médiafelületein.
Kiemelték: az őszi vadászidény alkalmával korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. Az erdők rekreációs szerepe az utóbbi időben felértékelődött, egyre többen választják az aktív kikapcsolódást.
Az erdőlátogatás szabályozásának a célja éppen ezért az őszi időszakban az, hogy a vadászok és a természetjárók kölcsönösen figyeljenek egymásra és a vadállományra.
Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról, és a szabályokat figyelembe véve, ne szervezzenek egyénileg szarvasbőgés-túrát, hanem regisztráljanak a csoportos eseményekre – közölték.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Kövér László hangsúlyozta, a szécsényi országgyűlés tagjai még nem tudhatták azt, amit mi, mai magyarok már tudunk, és soha nem felejtünk: a magyar állam és a szabadság nem akkor kerül végveszélybe, amikor ellenséges idegen erők támadnak ránk, hanem akkor, amikor hazaáruló magyar politikusok ássák az államunk és nemzetünk sírját.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.
A külügyminiszter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.