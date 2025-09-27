Labdarúgó NB I - Ajándék tizenegyes is kellett a Paks Felcsút elleni győzelméhez

Mire jó a var? Semmire. A paksi csatár nekirohant a felcsúti hátvédnek, elesett, a bíró tizenegyest ítélt. A var megvizsgálta, és jóvá hagyta a téves téletetet. Így egyenlített 2:2-re a Paks.
A listavezető Paksi FC hazai pályán két hajrában szerzett góllal hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.
A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.
Fizz Liga, 8. forduló:
Paksi FC-Puskás Akadémia 3-2 (1-1)
Paks, v: Bogár G.
gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat 11-esből), Windecker (89.), illetve Lukács (8.), Németh A. (49.)
sárga lap: Tóth B. (65.), Papp K. (72.), Horváth K. (72.), illetve Harutjunjan (67.), Okeke (76.), Németh A. (81.), Nagy Z. (88.)
PAKS:
Kovácsik - Lenzsér, Vas (Kinyik, 43.), Vécsei - Osváth, Papp K., Gyurkits, Zeke (Windecker, 81.) - Horváth K. (Pető, 81.) - Tóth B. (Balogh B., 92.), Hahn (Böde, a szünetben)
PUSKÁS AKADÉMIA:
Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Markgráf - Szolnoki (Favorov, 76.), Okeke (Stronati, 76.) - Dárdai P. (Vékony, 76.), Lukács (Duarte, 88.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 88.)
A mérkőzés előtt az 511. NB I-es bajnokijára készülő paksi támadót, Böde Dánielt köszöntötték, sőt, a Tatabányai Bányász korábbi játékosa, a most 83 éves Szabó György személyesen is gratulált a rutinos futballistának. Böde az előző fordulóban lépett pályára 510. alkalommal az élvonalban, ezzel utolérte az örökranglista negyedik helyén álló Szabót.
Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a vendégegyüttes, amelynek még tíz percre sem volt szüksége a vezető gól megszerzéséhez.
A folytatásban a paksiaknak is voltak ugyan lehetőségeik, a felcsútiak gólját szerző Lukács Dániel viszont akár egyedül is eldönthette volna a találkozót, azonban előbb ziccerben rosszul vette át a labdát, majd távolabbi lövésénél Kovácsik védett.
A jó iramú félidő hajrájában az addig is remekül futballozó Gyurkits Gergő szép találatával egyenlített a Paks, amely lendületbe jött, s közvetlenül a szünet előtt Szappanosnak kellett nagyot védenie egy távoli lövés után.
Fordulást követően megint a Puskás Akadémia kezdett eredményesebben, Németh András négy perc után szépségdíjas góllal juttatta újfent előnyhöz a vendégeket.
A következő percekben aztán saját térfelére szorult a felcsúti csapat, a paksiak ugyanis komoly nyomást helyeztek a riválisra. Tóth Barna rövidesen betalált, de ezt VAR-vizsgálatot követően kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető.
A folytatásban egyre keményebbé vált a csata, ennek nyomán szabálytalanságok miatt állandósultak a játékmegszakítások, amelyek egy idő után megtörték a hazaiak lendületét.
Ennek ellenére Tóth lesről szerzett gólja után tizenegyesből a kiválóan játszó Gyurkits révén sikerült egyenlítenie, két perccel később pedig Windecker találatával fordítania is a Paksnak, amely így végül otthon tartotta a három pontot.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
Gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.