Máté Csaba „az ismeretlenbe ugrott”, de jól érzi magát Oroszországban

Szerző: mti

2025. október 30. 23:08

Az orosz Ahmat Groznij segédedzőként tevékenykedő Máté Csaba a közmédiának adott interjújában elmondta, jól érzi magát új szerepkörében ésnem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben visszatérjen egy magyar csapat kispadjára, de emellett beszélt jelenlegi klubjáról, az új kihívásokról, illetve korábbi csapata, a Ferencváros Európa-liga-szerepléséről is.

Máté Csaba ismét Sztanyiszlav Csercseszov segítőjeként dolgozik: augusztus óta az orosz élvonal 9. helyén álló Ahmat Groznij másodedzője. Az 56 éves szakember elmondta, a Csercseszovval közös munka nagyon hasonló a Ferencvárosnál eltöltött időszakhoz, különbségként egyedül azt emelte ki, hogy kevesebb pályaedző van a klubnál, mint a magyar rekordbajnoknál.

„Ami újdonság, az a bajnokság. Másik országba érkeztem, számomra még a klub is ismeretlen volt, de Sztanyiszlav már dolgozott itt, így ő egy ismerősebb közegbe érkezett” – mondta a közmédiának Máté Csaba.

A korábban a Ferencvárosnál és a Debrecennél is dolgozó tréner elmondta, egy 32 emeletes szállodában lakik a stábtagok zömével, ami egyben a csapat központjának is számít.

„A meccs előtti napon a játékosok is itt alszanak, itt vannak a közös étkezések és megbeszélések is, illetve az edzésekre is innen megyünk” – árulta el.

Máté megosztotta, Csercseszov – akit a magyar szakember elmondása szerint hatalmas tisztelet övez hazájában – orosz nyelven kommunikál a csapattal, de van a klubnál egy angol és egy spanyol tolmács is. Hozzátette, azok a légiósok, akik évek óta az országban futballoznak, már szintén oroszul beszélnek.

„Nekem is elő kellett venni azokat a régi dolgokat, amik sajnos már elfelejtődtek, de igyekszem pótolni mindent, illetve a futballnyelvnek is utánajártam” – fogalmazott.

A Csercseszov segédedzőjeként Oroszországba kerülő magyar szakember elmondta, fő feladata az edzésvezetés lesz, de az ellenfelek feltérképezésében is aktívan részt kell vennie új klubjában.

Az Ahmat Groznij másodedzője kiemelte, azzal, hogy elvállalta az új szerepkört, „az ismeretlenbe ugrott”, mert most, a háborús helyzetet követő szankciók – mint például az orosz klubcsapatok európai kupaporondról való kizárása – miatt kevésbé van szem előtt az orosz bajnokság.

„Bele kellett ásnom magam abba, hogyan néznek ki a csapatok, milyen szerkezetben játszanak és a játékosokat is meg kellett ismernem” – fejtette ki.

Mióta a Csercseszov vezette szakmai stáb átvette az Ahmat Groznij irányítását, a csapat 10 bajnokin 4-szer nyert, 4-szer ikszelt és 2 vereséget szenvedett, és a kiesőzónából kikerülve, a 9. helyen áll a bajnokságban. Máté szerint a csapat pozíciója reálisnak mondható, de azért „szeretnének kicsit jobban szerepelni”.

„Csapatszinten próbáljuk meg felvenni a versenyt azokkal, akiknek jobb lehetőségeik vannak. A többi csapattal szemben pedig arra számítunk, hogy a játékosaink jobb napot fognak ki és képesek eldönteni azokat a mérkőzéseket, melyeket hasonló képességű klubok ellen játszunk” – tette hozzá.

Máté több régi ismerőssel is találkozhat új állomáshelyén, mivel korábbi ferencvárosi játékosai közül is futballoznak Oroszországban: elmondta, a Cristian Ramírezzel felálló Lokomotiv Moszkvával már össze is csaptak, a hétvégén pedig az Eldar Civicet foglalkoztató FC Baltikával mérkőznek meg. A Ferencváros korábbi vezetőedzője ezt követően volt csapata Európa-liga-szerepléséről is beszélt.

„Az eddigi teljesítmény abszolút jónak mondható: két idegenbeli meccset is sikerült megnyerni a hazai döntetlen mellett, a 7 pont kiemelkedő teljesítmény. Még nincs vége a sorozatnak, szükség van még további pontokra, de ez a rajt alapot adhat arra, hogy továbbjusson a Fradi a következő körbe” – mondta.

Végezetül a magyar futball is szóba került: Máté elmondta, nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben visszatérjen Magyarországra edzősködni.

„Van olyan, amikor meccseket is meg tudok nézni az NB I-ből, de most legfőképp az orosz bajnokságra fókuszálok. Jól érzem magam itt, jelen pillanatban nem gondolom kérdésesnek, hogy bárhol felvetődjön az, hogy munkát vállaljak. Meglátjuk, mit hoz az élet”