Fülöp Attila: Stabil a hazai hajléktalanellátó rendszer, felkészült a télre
Férőhely van, jelenleg 82 százalékos a hajléktalanszállók kihasználtsága, így senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakákat
– szögezte le az államtitkár. Kiemelte: idén az eddigi legmagasabb összeg jut hajléktalanellátásra, ami 18,6 milliárd forint. E forrás felét, 48 százalékot a fővárosi önkormányzat kapja, ugyanis itt koncentrálódik leginkább a hajléktalanság. November elsejétől 1480 új férőhely lép be az ellátásba – jelezte Fülöp Attila.
Kitért arra is: tovább folytatódik az a program, amelynek keretében napi egyszer meleg ételt biztosítanak a rászorulóknak közel száz helyen az országban. Elbírálták a diszpécserszolgálatok működését segítő pályázatokat, így erre 135 millió forintot osztanak szét.
A hajléktalanellátás keretén belül egyéb programokra – jellemzően egészségügyi ellátásra – és lakhatást segítő munkára további háromszázmillió forint pályázati forrás jut, ezt november elején kapják meg a pályázók – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.