Fülöp Attila: Stabil a hazai hajléktalanellátó rendszer, felkészült a télre

Szerző: kdnp.hu/MTI

2025. október 29. 10:10

Stabil a hazai hajléktalanellátó rendszer, felkészült a télre - közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten. Fülöp Attila elmondta, megtörtént az átfogó egyeztetés a hajléktalanok ellátásának megszervezéséről a rendőrség, a mentőszolgálat, a főváros, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a polgárőrség képviselőivel.

Férőhely van, jelenleg 82 százalékos a hajléktalanszállók kihasználtsága, így senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakákat

– szögezte le az államtitkár. Kiemelte: idén az eddigi legmagasabb összeg jut hajléktalanellátásra, ami 18,6 milliárd forint. E forrás felét, 48 százalékot a fővárosi önkormányzat kapja, ugyanis itt koncentrálódik leginkább a hajléktalanság. November elsejétől 1480 új férőhely lép be az ellátásba – jelezte Fülöp Attila.

Kitért arra is: tovább folytatódik az a program, amelynek keretében napi egyszer meleg ételt biztosítanak a rászorulóknak közel száz helyen az országban. Elbírálták a diszpécserszolgálatok működését segítő pályázatokat, így erre 135 millió forintot osztanak szét.

A hajléktalanellátás keretén belül egyéb programokra – jellemzően egészségügyi ellátásra – és lakhatást segítő munkára további háromszázmillió forint pályázati forrás jut, ezt november elején kapják meg a pályázók – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.