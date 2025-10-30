A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: mti

2025. október 30. 22:05

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

19 (tizenkilenc)

21 (huszonegy)

22 (huszonkettő)

25 (huszonöt)

26 (huszonhat)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 6 darab, nyereményük egyenként 1 157 200 forint;

4 találatos szelvény 627 darab, nyereményük egyenként 11 075 forint;

3 találatos szelvény 12 791 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.