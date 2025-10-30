A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: mti
2025. október 30. 22:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
19 (tizenkilenc)
21 (huszonegy)
22 (huszonkettő)
25 (huszonöt)
26 (huszonhat)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 6 darab, nyereményük egyenként 1 157 200 forint;
4 találatos szelvény 627 darab, nyereményük egyenként 11 075 forint;
3 találatos szelvény 12 791 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.
