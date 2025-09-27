Labdarúgó NB I - Ajándék tizenegyes is kellett az Paks Felcsút elleni győzelméhez

2025. szeptember 27. 22:12

Mire jó a var? Semmire. A paksi csatár nekirohant a felcsúti hátvédnek, elesett, a bíró tizenegyest ítélt. A var megvizsgálta, és jóvá hagyta a téves téletetet. Így egyenlített 2:2-re a Paks.

A listavezető Paksi FC hazai pályán két hajrában szerzett góllal hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A tolnaiak ezzel megőrizték veretlenségüket, a felcsúti együttes pedig sorozatban negyedik élvonalbeli meccsén sem tudott győzni.

Fizz Liga, 8. forduló:

Paksi FC-Puskás Akadémia 3-2 (1-1)

Paks, v: Bogár G.

gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat 11-esből), Windecker (89.), illetve Lukács (8.), Németh A. (49.)

sárga lap: Tóth B. (65.), Papp K. (72.), Horváth K. (72.), illetve Harutjunjan (67.), Okeke (76.), Németh A. (81.), Nagy Z. (88.)

PAKS:

Kovácsik - Lenzsér, Vas (Kinyik, 43.), Vécsei - Osváth, Papp K., Gyurkits, Zeke (Windecker, 81.) - Horváth K. (Pető, 81.) - Tóth B. (Balogh B., 92.), Hahn (Böde, a szünetben)

PUSKÁS AKADÉMIA:

Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Markgráf - Szolnoki (Favorov, 76.), Okeke (Stronati, 76.) - Dárdai P. (Vékony, 76.), Lukács (Duarte, 88.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 88.)

A mérkőzés előtt az 511. NB I-es bajnokijára készülő paksi támadót, Böde Dánielt köszöntötték, sőt, a Tatabányai Bányász korábbi játékosa, a most 83 éves Szabó György személyesen is gratulált a rutinos futballistának. Böde az előző fordulóban lépett pályára 510. alkalommal az élvonalban, ezzel utolérte az örökranglista negyedik helyén álló Szabót.

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a vendégegyüttes, amelynek még tíz percre sem volt szüksége a vezető gól megszerzéséhez.

A folytatásban a paksiaknak is voltak ugyan lehetőségeik, a felcsútiak gólját szerző Lukács Dániel viszont akár egyedül is eldönthette volna a találkozót, azonban előbb ziccerben rosszul vette át a labdát, majd távolabbi lövésénél Kovácsik védett.

A jó iramú félidő hajrájában az addig is remekül futballozó Gyurkits Gergő szép találatával egyenlített a Paks, amely lendületbe jött, s közvetlenül a szünet előtt Szappanosnak kellett nagyot védenie egy távoli lövés után.

Fordulást követően megint a Puskás Akadémia kezdett eredményesebben, Németh András négy perc után szépségdíjas góllal juttatta újfent előnyhöz a vendégeket.

A következő percekben aztán saját térfelére szorult a felcsúti csapat, a paksiak ugyanis komoly nyomást helyeztek a riválisra. Tóth Barna rövidesen betalált, de ezt VAR-vizsgálatot követően kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A folytatásban egyre keményebbé vált a csata, ennek nyomán szabálytalanságok miatt állandósultak a játékmegszakítások, amelyek egy idő után megtörték a hazaiak lendületét.

Ennek ellenére Tóth lesről szerzett gólja után tizenegyesből a kiválóan játszó Gyurkits révén sikerült egyenlítenie, két perccel később pedig Windecker találatával fordítania is a Paksnak, amely így végül otthon tartotta a három pontot.

MTI, Gondola