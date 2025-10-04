Labdarúgó NB I - Gól nélkül maradt a Felcsút és az Újpest

2025. október 4. 20:09

A Puskás Akadémia hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az Újpesttel a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

A két csapat korábbi 31 egymás elleni élvonalbeli mérkőzésén 3,5 volt a gólátlag, ezúttal azonban egyik együttes sem volt eredményes, sőt a párharc első gól nélküli döntetlenjét játszották.

Fizz Liga, 9. forduló:

Puskás Akadémia-Újpest FC 0-0

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Bognár

sárga lap: Okeke (30.), illetve Joao Nunes (39.), Geiger (93.)

PUSKÁS AKADÉMIA:

Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill - L. Duarte, Okeke (Vékony, 87.) - Dárdai P. (Soisalo, 62.), Lukács D. (Kern, 92.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 87.)

ÚJPEST:

Piscitelli - Koburi, Joao Nunes, A. Duarte, Tiago Goncalves - Ljujic, Rasak - Matko (Geiger, 91.), Medeiros (Ganea, 91.), Horváth K. (Beridze, 83.) - Vlijter (Tucic, 60.)

A felcsútiak sorozatban négy, a vendégek három nyeretlen bajnoki mérkőzéssel kezdték a szombati összecsapást, de nem csak a bajnokságban teljesítenek a vártnál gyengébben, mivel a Magyar Kupában rögtön kiestek.

Kezdés után a Puskás Akadémia - ifjabb Dárdai Pál és Nagy Zsolt révén - két nagy gólszerzési lehetőséget elpuskázott, később pedig a lendülete is visszaesett, míg az Újpest fel sem pörgött nagyon.

Az elmúlt hetek csalódást keltő eredménysorát, illetve az unalmas első félidőt látva a vendégszektort megtöltő újpesti szurkolók tüntetőleg néma csendben figyelték a mérkőzést.

Fordulás után sem sokat javult a színvonal, de ekkor az Újpest előtt adódott két gólszerzési lehetőség, Damain Rasak szabadrúgásánál és Gleofilo Vlijter ismétlésénél azonban Szappanos Péter védett.

A gólszerzéshez aztán a zöld-foki szigeteki válogatott Laros Duarte állta legközelebb, de távoli lövése után a labda a lécről pattant az alapvonalon túlra a 77. perc elején. Végül maradt a gól nélküli döntetlen, pedig a hazaiaknál Lukács Dániel, a vendégeknél pedig Aljosa Matko egyformán a góllövőlista második helyén áll.

MTI