Menczer Tamás helyretette a „hazug” ukrán külügyminisztert

„Az ukrán külügyminiszter nem „magyar módra” válaszolt Szijjártó Péternek. Az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója reagálva Andrij Szibiha szavaira, aki a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadások után Szijjártó Péterrel is szóváltásba keveredett. Miután Ukrajna többször is megtámadta Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezetéket, Zelenszkij burkoltan megfenyegette Magyarországot, további csapásokat is kilátásba helyezve. Ezt megelégelve Szijjártó Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy hagyjon fel Magyarország energiabiztonságának kockáztatásával, melyre az ukrán külügyminiszter úgy reagált: „Nem Önnek kell megmondania az ukrán elnöknek, hogy mit mondjon vagy tegyen, és mikor. Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé. Magyarország energiabiztonsága a saját kezében van, ezért diverzifikáljon, és váljon függetlenné Oroszországtól, ahogyan Európa többi része”.
Menczer Tamás ezt követően pontokba szedve, indoklásokkal cáfolta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szavait. „Szibiha szerint nekünk, magyaroknak nincs közünk ahhoz, amit Zelenszkij mond. Ne üssük bele az orrunkat. De van. Ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti – és ezt tette – akkor nagyon is sok közünk van hozzá.” Második pontként kiemelte: Szibiha szerint az energiabiztonságunk a mi kezünkben van, ám a helyzet az, hogy elég csak ránézni a térképre. „Magyarországnak nincs tengerpartja, mi onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték.
A vezetéknek van eleje és vége, ilyen a vezetékek természete. A vezeték eleje Oroszországban van, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.” Ezután reagált Szibiha azon javaslatára, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat. „Micsoda ötlet, köszönjük… Bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy megtettük. Például ezért tudunk földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz földgáz szállítását leállították.”
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
