Putyin: Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt szüksége van biztonsági garanciákra
2025. szeptember 5. 16:04
Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.
"Ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország - ebben senki se kételkedjen - maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Tiszteletben fogjuk tartani azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket természetesen mind Oroszország, mind Ukrajna számára ki kell dolgozni. És, megismétlem, Oroszország ezeket a megállapodásokat feltétlenül teljesíteni fogja" - hangoztatta Putyin.
"De mindenesetre eddig még senki sem tárgyalt velünk erről komoly szinten" - tette hozzá.
mti
