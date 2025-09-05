Putyin: Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt szüksége van biztonsági garanciákra

2025. szeptember 5. 16:04

Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

"Ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország - ebben senki se kételkedjen - maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Tiszteletben fogjuk tartani azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket természetesen mind Oroszország, mind Ukrajna számára ki kell dolgozni. És, megismétlem, Oroszország ezeket a megállapodásokat feltétlenül teljesíteni fogja" - hangoztatta Putyin.

"De mindenesetre eddig még senki sem tárgyalt velünk erről komoly szinten" - tette hozzá.

mti