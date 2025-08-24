Szijjártó Péter: Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését

A magyar kormány határozottan visszautasítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzését, és arra szólítja fel a szomszédos országot, hogy hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij a Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot.
Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra és a Donald Trumppal folytatott megbeszélésére vonatkozó újságírói kérdésre felelve azt mondta, hogy az Ukrajna és Magyarország közötti barátság létezése Magyarország álláspontjától függ.
"Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is" - húzta alá Szijjártó Péter.
"Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők" - folytatta a miniszter.
"Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen" - tette hozzá.
"Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával" - közölte Szijjártó Péter.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
-
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
-
Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban.