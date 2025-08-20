Uniós támogatásban részesült a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

2025. augusztus 20. 10:09

A munkavállalók érdekvédelemben való részvételének erősítésére több mint 149 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) - közölte a szakszervezet az MTI-vel.

A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz (GINOP Plusz) keretében megvalósuló projektben helyet kap például a tisztségviselők munkajogi, munkavédelmi képzése és rendezvények szervezése. A támogatás lehetővé teszi, hogy az MTSZSZ létrehozzon 9 új munkahelyet is.

A szakszervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete az iparban, a közlekedésben, a közszolgáltatások területén dolgozók országos és európai uniós hatáskörű, reprezentatív érdekvédelmi szervezete. Az 1990-ben újjáalakult MTSZSZ-nek több mint 12 ezer tagja van, akik között találhatóak vezető beosztásban dolgozó műszakiak, mérnökök, technikusok, közgazdászok, jogászok, orvosok és egészségügyi dolgozók, pedagógusok, gépbeállítók, szakmunkások, felsőoktatásban részt vevő diákok, nyugdíjasok, vasutasok és mozdonyvezetők.

mti