FKF: szombaton tisztítják a Rákóczi hidat

Szerző: MTI

2025. október 25. 09:06

A Rákóczi híd megtisztításával szombaton befejeződik a főváros szokásos őszi hídmosási programja - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

MTI/Máthé Zoltán

Közleményük szerint a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziójának munkatársai szombaton 6.30 és 13.30 között a híd déli (Budáról Pestre vezető oldalát), 14.30 és 20.00 óra között az északi (Pestről Budára vezető oldalát) tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.