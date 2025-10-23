Az osztrák rendőrök megállították a Fradi-szurkolók salzburgi vonatát - Bekérették a nagykövetet

Szerző: MTI

2025. október 23. 14:56

"A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat" - tudatta a külügyminiszter. A Fradi feljelenti az osztrák belügyért.

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.

"A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat" - tudatta.

"Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán"

- folytatta.

"Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba" - tette hozzá.

A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.

Tiltakozunk az osztrák hatóságok eljárása ellen! - A Fradi feljelenti az osztrák belügyért

Elfogadhatatlan lépéssel akadályozták meg az osztrákok a magyar szurkolók részvételét a mai UEL-mérkőzésen!

közlemény szurkolók férfi labdarúgás

A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni.

ferencváros.hu

Szijjártó Péter: bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt

Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba - írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti Ferencváros-FC Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

"Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál" - emelte ki.

"Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat"

- tájékoztatott.

"Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!" - tette hozzá.



Borítókép: Budapest, 2025. augusztus 19. Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. MTI/Hegedüs Róbert

Utoljára frissítve: 2025. október 23. 17:14