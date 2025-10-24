Minden idők legnagyobb Békemenete - Üzenetek október 23-áról

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. október 24. 19:04

Minden idők legnagyobb Békemenetét tartották október 23-án Budapesten, ahol azért vonultak az emberek véget nem érő tömeget alkotva, hogy kinyilvánítsák: Magyarország a béke oldalán áll.

A CÖF–CÖKA szervezésében megtartott rendezvényen közéleti szereplők, politikusok és civilek is megszólaltak arról, mit jelent számukra a béke, az összefogás és a nemzeti szuverenitás.

Csizmadia László, a CÖF alapító-szóvivője szerint a menet üzenete Európába is elér: „mögöttünk egy önkéntes szellemi honvédő sereg áll, amely a békét és az összefogást képviseli – nemcsak itthon, hanem a nyugati városokban is példát mutathatna”.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte:

„a békemenet fő üzenete a béke – nem akarjuk, hogy gyermekeink meghaljanak egy háborúban, amihez semmi közünk.”

Orbán Balázs politikai igazgató szerint „Magyarország továbbra is a béke szigete”, és a következő választás tétje éppen ez: megőrizni a békét a háborús hangulatú Európában.

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a menet „a polgári közösség erejét és hitét mutatja meg”, míg Fásy Ádám szerint „csak békében tudunk normálisan élni és szeretetet közvetíteni egymás felé”.

Lázár János építési és közlekedési miniszter röviden foglalta össze: „Béke és függetlenség – ez a legfontosabb.”

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes szerint „meg kell őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, miközben Európa egyre veszélyesebb irányba sodródik”.

A menet résztvevői Székelyföldtől Budapestig egyhangú üzenetet hoztak: békét és összetartozást.

Gál Kinga, a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke úgy fogalmazott:

„soha nem volt még ilyen időszerű a békemenet – nemcsak Magyarországról, hanem egész Európáról szól.”

A videóban megszólalók üzenete közös: Magyarország a béke hangján szól, és békét, biztonságot, függetlenséget akar – itthon és Európában is.