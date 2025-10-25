Kiszelly Zoltán: a Békemenet megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

Szerző: MTI

Kiszelly Zoltán kijelentette, minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját.

A minden idők legnagyobb Békemenete nemcsak a kormánypárti szavazókat erősítette meg, hanem a közhangulatot is a Fidesz javára billentette - közölte a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott, pénteken megjelent interjúban. A szakértő szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött: a kormánypárt békepárti politikáját tömegek támogatják, miközben az ellenzék, élén a Tisza Párttal, továbbra sem tud világos alternatívát kínálni.

Kiemelte, a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.

Elmondta, az ellenzéki szavazók, vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról.

"Miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak" - jelentette ki a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Hozzátette, a Békemeneten látott tömeg az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengeti: a balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet, a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg csütörtökön.

"A Tisza-szavazóknak is kell a megerősítés, ahogy a kormánypártiaknak is. De fontos kiemelni, hogy Magyar Péterék a lendületet nem azért veszítették el, mert nincs elég támogatójuk, 35 százalék körüli támogatást mérnek a megbízható kutatások. Az adótervek miatt veszítették el a támogatásukat, és amiatt, mert nem őszinték, nem mondják el a valóságot. Ez nem fog változni, mert Tarr Zoltán szerint ha elmondanák, hogy mire készülnek, akkor megbuknak" - hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Az igazgató szerint október 23-át egyértelműen a kormánypárt nyerte meg, mert az ellenzéki közvélemény-kutatásokkal szemben óriási tömeget tudott az utcára vinni, így pedig semlegesítette azt az állítást, hogy alig támogatják a kormánypártokat.

"Azért is a Fidesz lett a nap győztese, mert miközben a Fidesznek működött a mozgósítása, addig a Tisza Pártnak előre keretezni kellett a történteket. Magyar Péterék már előre készültek a kudarcra: útakadályokat emlegettek, azt állították, hogy nem tudnak buszokat bérelni, sőt azt is felvetették, miért nem ingyenes a MÁV" - mondta az interjúban Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt