Meteorológia: nagyon erős UV-B sugárzás várható, szalmakalapot is javasolnak
Szerző: MTI
2026. május 24. 15:05
Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén - közölte a HungaroMet Zrt.
Az MTI-nek vasárnap küldött figyelmeztetésben azt írták: hétfőn
az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon,
valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.
Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt
vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém
használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.