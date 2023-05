A védelem költségvetése lesz a 2024-es

Varga Mihály közölte, az ingatag világgazdasági környezet, az elhibázott brüsszeli szankciós politika, valamint az elhúzódó háború hatásai Magyarországot is érintik.

2023. május 25. 18:00

Varga Mihály pénzügyminiszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. május 25-én. MTI/Kovács Tamás

Védelmi költségvetésnek nevezte a 2024-es büdzsét a pénzügyminiszter csütörtökön a Kormányinfón, hangsúlyozva, hogy háborús időkben védelmi költségvetésre van szükség, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést.

"Az elért eredményeinket nem hagyjuk veszni. Ezért ilyen bizonytalan időszakban is olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát" - fogalmazott. Varga Mihály azt mondta, megvédik a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és fenntartják az Európában egyedülálló rezsivédelmi rendszert.



A miniszter kiemelte, hogy jövőre több forrás jut a védelmi kiadásokra, a családtámogatási rendszer átalakítása mellett is megmaradnak a családi adókedvezmények és biztosítják a rezsivédelmi alap forrásait is.



Hangsúlyozta, hogy kiemelten kezelik a magyar családok, a gyermekvállalás, és a gyermeknevelés támogatását, biztosítják Európa legkedvezőbb jövedelemadóját, emellett a családi adórendszer adókedvezményei is megmaradnak, közöttük a legalább 4 gyermeket nevelő és a 30 év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentessége, valamint a 25 év alattiak szja-mentessége. Hozzátette, hogy a 13. havi nyugdíj továbbra is megmarad, ahogy megtartják az inflációkövető nyugdíjemelést is.



A tárcavezető összegzése szerint a cél, hogy az ország 2024-ben is védelmet tudjon biztosítani a legfontosabb társadalmi csoportok számára, meg tudják védeni a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket, és meg tudják tartani a rezsivédelmi alap kedvezményeit.



A büdzsé főbb számairól közölte, 4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, az államháztartás hiánya a GDP 2,9 százaléka lehet, az államadósság mértéke pedig 66,7 százalékára csökkenhet, az infláció éves szinten várhatóan 6 százalék lesz 2024-ben.



Varga Mihály közölte: a jövő évi költségvetésről szóló előterjesztést átadták a Költségvetési Tanácsnak, a tervezetet jövő kedden nyújtja be az Országgyűlésnek.



Hangsúlyozta, hogy az ország fizikai biztonságának megőrzése mindennél fontosabb, ezt a célt szolgálja a honvédelmi alap megerősítése, 1300 milliárd forint fölött lesz a honvédelmi alap tervezett kiadása. Nemcsak a háború, hanem a határokat fenyegető migráció miatt is szükséges a biztonság további megerősítése - mondta. A határok védelmében Magyarország eddig is csak magára számíthatott, a kormány legfontosabb célja, hogy az ország kimaradjon a háborúból - erősítette meg.



Ismertette, hogy a 2013-óta bevezetett rezsivédelmi intézkedések fenntartása megmarad, biztosítják a rezsivédelmi alap működését, ennek fedezete az extraprofitadókból származik. Továbbra is elvárják, hogy azok a szektorok járuljanak hozzá az ország védelméhez, amelyek a háborús helyzetben extraprofitra tesznek szert - mondta. Ugyanakkor hozzátette: lehetőséget látnak arra, hogy ezek a terhek idővel csökkenjenek, ezért jövőre megkezdik a pluszterhek kivezetését.



A miniszter közölte: a kormányzati intézkedéseknek, és a járvány utáni gazdasági visszarendeződésnek köszönhetően a gazdaság 2022-ben is jól teljesített. A kormány célja a visszaesés elkerülése, hogy a növekedés idén is folytatódjon. Ennek mértékét a háború és annak gazdasági hatásai negatívan befolyásolják, emiatt 2023-ban 1,5 százalékos, 2024-ben már 4 százalék körüli GDP-növekedés lehet.



Közölte, hogy 2010-óta egyensúlyban van a költségvetés, az államadósság csökkenését a járvány és a háború lassította. A költségvetés konszolidációját folytatni fogják, 2024-ben 2,9 százalék lesz az államháztartás hiánya.

MTI