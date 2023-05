A sport összehozza az embereket

2023. május 26. 21:12

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Fradi SuLiga országos ifjúsági labdarúgótorna záróeseményén a budapesti Groupama Arénában 2023. május 26 -án. A Fradi SuLiga projektet 2019-ben Budapesten indították el, majd 2022 óta négy vármegyére terjesztették ki. A programban 36 iskola vett részt, és a fiatalok nemcsak fociztak, hanem bűnmegelőzési, illetve a fair playra tanító előadásokon, programokon is részt vettek. MTI/Illyés Tibor

A kormány számára azért is nagyon fontos a sport, mert az úgy képes összehozni, egyesíteni az embereket, mint talán semmi más - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Fradi SuLiga országos ifjúsági labdarúgó torna záróeseményén, a budapesti Groupama Arénában pénteken.

Rétvári Bence közölte, hogy számára már önmagában az is fantasztikus érzés, hogy ráléphet annak a ferencvárosi stadionnak a gyepszőnyegére, amely - illetve annak elődje - oly sok nemzedék számára nyújtott felejthetetlen sportélményeket, sikereket.



Az államtitkár kiemelte, hogy a Belügyminisztérium alá tartozó Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács azért is működött együtt a Ferencvárosi Torna Clubbal (FTC) a gyermek labdarúgó torna létrehozásában, mert ha valakinek gyermekkorában a sport, a labdarúgás válik szenvedélyévé, azzal rengeteg későbbi vargabetűt ki lehet kerülni, az az ember sokkal kisebb eséllyel keveredik rossz társaságba, válik agresszívvá, vagy a kábítószer rabjává.



Rétvári Bence szerint a sportnak óriási ereje van abban is, hogy a gyermekek a versenyek során megtanulnak alkalmazkodni egy közösséghez, megtanulnak nyerni, adott esetben elviselni a vereséget és a sportolás során megszerzett értékek tovább erősítik azokat, melyeket a családból, otthonról hoznak magukkal.



Az államtitkár megköszönte az FTC-nek a kezdeményezést, méltatva a sportegyesületet, amely szerinte azért is képes rengeteg fiatalt magához vonzani, mert generációkon keresztül annyi közösségi élményt adott az embereknek, amelyre csak nagyon kevesen voltak képesek Magyarországon.



A Fradi SuLiga projektet 2019-ben Budapesten indították el, majd 2022 óta négy vármegyére terjesztették ki, a programban harminchat iskola vett részt, és a fiatalok nemcsak fociztak, hanem bűnmegelőzési, illetve a sportszerű játékra tanító előadásokon, programokon is részt vettek.

MTI