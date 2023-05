Csíksomlyói búcsú – Videó, benne Himnusz

A csíksomlyói pünkösdi búcsú idei mottója - "Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!" - Assisi Szent Ferenc egyik imájából származik. Azért választották, mivel idén 800 éve, hogy a ferences rend megkapta a működéséhez az írásos pápai megerősítést.

Értékvezérelt, tudatos, keresztény életre buzdította a csíksomlyói hegynyeregben összegyűlt zarándokok százezreit és a szentmisét az élő közvetítés révén távolról követő híveit szombaton a pünkösdszombati fogadalmi búcsú ünnepi szónoka, Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa.

Az idei búcsú jelmondatára - Assisi Szent Ferenc "Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!" imarészletére - utalva az erdélyi ferencesek vezetője rámutatott: a fogadalmi búcsú idején a Kis- és Nagysomlyó közti hegynyereg templommá alakul, ahol a zarándokok összesereglett tömege az egyház lüktető élő valóságát mutatja meg.

"Az édesanya öröme, ha együtt a család, együtt a nagy család, Szent Fia asztalánál" - állapította meg a szónok. Úgy értékelte: a XXI. század fogyasztói társadalmában élő embernek öntudatra kell ébrednie és megbízható alapokra kell építenie értékrendszerét, olyan értékskála birtoklására van szüksége, amely igazíthatja életét az ember és a közösség.



Ennek érdekében meg kell tanulni különbséget tenni a szükséglet és szenvedély, a kívánság és a sóvárgás között, "nevezzük ezt bölcsességnek" magyarázta Urbán Erik, majd olyan további értékek tiszteletben tartására intette hallgatóit, mint a megbecsülés, a tudatosság, emberséget és testvériség.

"A mai világnak szüksége van olyan fegyvertelen prófétákra, akik figyelmeztetnek a háborúk embertelenségére, rámutatva, hogy szükség van a rendbe tett viszonyra Isten és ember, ember és embercsoportok között, olyan harmonikus állapotra, amely az erőszak- és félelemnélküliség jellemez, magában foglalva az ember egészségét, jólétét, és szorongatottságtól való mentességét - nevezzük ezt békének" - sorolta tovább a szónok.



Az alapértékek között nevezte meg egy férfi egy nő együtteséből, a szeretet és élet közösségéből álló, a gyermekeket reménynek és kihívásnak tekintő, róluk gondoskodó családot, valamint azt a történelmileg kialakított közösséget, amelyet a közös nyelv, a terület, ezer éves értékek, jellegzetes kultúrában megnyilvánuló sajátosságok táplálnak, és amelyet nemzetnek neveznek.



"Meg kell tanulnunk, hogy van egy olyan sziklára épült közösség, amelyben mindenkinek helye van, útja a szolgálat, ereje a krisztusi öröm, éltetője a Szentlélek, célja az örökkévalóság: ez az Egyház" - zárta felsorolását a ferences rendfőnök.



A nyolc évszázados szerzetes rend szabályaira utalva arra intette hallgatóit: ne féljenek a "reguláktól", azok nem korlátok: az egyénen keresztül az egész közösség boldogulását szolgálják, mert "szükség van egy olyan kordára, amely meg és összetart bennünket".



"Az értékskála nem lehet más, mint a bölcsesség, megbecsülés, a türelem, a tudatosság, az emberség, a testvériség, a béke, a család, a nemzet, az egyház. Szolgálni nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem csupán elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkretenni!" - sorolta intelmeit a csíksomlyói búcsú szónoka.



A Kovács Gergely gyulafehérvári érsek által celebrált szabadtéri szentmise a pápai himnusz, valamint a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget több százezer hívő jelenlétében. A zarándokok között jelen volt Novák Katalin magyar államfő, elődje Áder János volt köztársági elnök, Semjén Zsolt, Magyarország, illetve Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese.

Felemelő érzés átélni a nemzet összetartozását

Felemelő érzés átélni a nemzet összetartozását - összegezte Novák Katalin a Csíksomlyói búcsún való részvétel élményét szombaton, miután több százezer zarándokkal együtt vett részt a Kis- és Nagysomlyó közti hegynyeregben celebrált pünkösdszombati szentmisén.

A köztársasági elnök az őt kérdező újságíróknak elmondta: aki hozzá hasonlóan nem volt még a csíksomlyói búcsún, az talán nem is tudja megérteni azt, hogy mennyire felemelő érzés megérezni, megélni a nemzet összetartozását.



"Elhangzott ma a szentbeszédben az, hogy egy édesanya boldog, ha együtt van a család. Igaz ez egy államfőre is: egy államfő boldog, ha együtt van a nemzet és én ezt a nemzeti egységet éltem meg itt ma. Jó volt az Úristent együtt imádni" - mondta a köztársasági elnök.



A közmédiának adott interjújában Novák Katalin úgy fogalmazott: a csíksomlyói zarándoklaton együtt a keresztény hit és a magyar nemzethez való tartozás, ahol a magyarok most a békéért fohászkodtak. Rámutatott: ez különösen felértékelődik, amikor a szomszédban kegyetlen háború dúl, amelyben magyar emberek is elveszítették életüket, és a magyarság egésze is attól tart, hogy a háború elérheti az országot.



"Ezért most a békéért fohászkodni az Úristenhez, egészen más értelmet nyert, mint korábban: ez az a béke, amit mi, magyarok szeretnénk. De szeretnénk békességet a mindennapjainkban is. Szeretnénk békességet Magyarországon és békességet szeretnénk itt, Erdélyben is, békességet magyar és magyar között, békességet magyar és román között, békességet Európában" - mondta Novák Katalin.



A köztársasági elnök a szentmise után meglátogatta a csíksomlyói gótikus kegytemplomot, amelynek a hársfából faragott, az egyház által 1798-ban csodatevőnek nyilvánított Mária-szobor dísziti. Az ismeretlen alkotó által készített 2,27 méter magas csíksomlyói Mária-szobor a világon ismert legnagyobb kegyszobor.



A magyar államelnök is a zarándokok között

Novák Katalin is részt vesz a legnagyobb magyar zarándoklaton Csíksomlyón: a köztársasági elnök a papságot és világi vezetőket közrefogó, székelyruhás fiatalok által kifeszített hagyományos kötélkordon jelképes oltalmában érkezett szombaton a szabadtéri Hármashalom-oltár elé, ahol helyi idő szerint fél egykor (Magyarországon 11.30-kor) kezdődik a pünkösdi búcsú hagyományos szentmiséje.

A magánlátogatáson Erdélyben tartózkodó magyar államfő - közösségi oldalán közzétett bejegyzése tanúsága szerint - útközben a "legnagyobb székely", Orbán Balázs sírjánál is fejet hajtott.



A Csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumtól a Csíksomlyóra vezető Szék útján Novák Katalin is a búcsúsok százezrei között zarándokolt a csíksomylói kegytemplomhoz, majd onnan - immár a kordonban - a Kis- és Nagysomlyó közötti hegynyeregre.

A Csíkszeredával összenőtt Csíksomlyóra vezető utakon órákon keresztül hömpölygött a tömeg szombat délelőtt. Az esőre hajló, borús időben, egyházi zászlók, magyar és székely lobogók és települészászlók százai alatt kaptattak fel az emberek a Nyeregbe.

A környező székely falvakból többnyire gyalogosan érkeztek a hajnalban - vagy már napokkal korábban - útnak indult, úgynevezett keresztalják, vagyis kereszt alatt vonuló, templomuk zászlója és a településnevet jelző felirat mögé felsorakozó csoportok. Erdély, a Kárpát-medence és a nagyvilág számos más pontjáról is érkeztek gyalogos, lovas, szekeres búcsúsok.

Magyarországról idén három különvonat hozta a zarándokokat, a Csíkszeredába vezető országutak a város bejáratainál buszok százainak ideiglenes parkolójává váltak. A székelyföldi megyeszékhely a pünkösdi búcsú idején lakosságának tízszeresét fogadja: a 35 ezer lakosú városba ilyenkor évről évre mintegy 300-350 ezer zarándok érkezik. A Csíksomlyóra vezető utakat ilyenkor lezárják a járműforgalom elől, idén - a zarándokok biztonsága érdekében - már a szekerek sem vonulhattak fel a hegynyeregre.

A reggeli órákban még százméteres tömött sorban várakoztak a hívők arra, hogy bejuthassanak az csíksomlyói kegytemplomba, a félezer éves, csodatevőként tisztelt Mária-szobor elé. Közben a Szék útján összefüggő embertömeg özönlött a kegytemplom felé. A zarándokok feliratokkal, zászlókkal és kitűzőkkel jelezték, hogy Kárpát-Medence mely települését képviselik Nyitragesztétől Máriapócsig, Kiskunhalastól, Gyergyószentmiklósig. A fiatalok közül sokan székely népviseletbe, vagy cserkészegyenruhába öltöztek.

A szabadtéri szentmise főcelebránsa Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa lesz.

A csíksomlyói Hármashalom-oltárnál bemutatandó pünkösdi szentmisét - miként harminc éve minden alkalommal - a magyar közmédia élőben közvetíti a Duna televízióban. Erdélyben a Mária Rádióban, interneten pedig a csíksomlyói kegyhely honlapján is élőben követkető a szentmise.



