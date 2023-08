A Cinefesten debütál a Szarajevóban díjazott Libertate’89 – Nagyszeben

Tudor Giurgiu rendezővel a közönség is találkozhat

A Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában, szeptember 3-án debütál hazánkban Tudor Giurgiu magyar koprodukcióban készült, a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit feldolgozó Libertate '89 – Nagyszeben című történelmi drámája. Az eseményre a rendező Miskolcra látogat. A film nemzetközi premierje a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjában volt, ahol múlt pénteken elnyerte a Nemzetközi Artmoziszövetség (CICAE) különdíját. Az NFI támogatásával készült alkotást – melyben erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak – novemberben mutatják be a hazai mozik.

2023. augusztus 28. 16:19

Szeptember 3-án, vasárnap 21 órakor, a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láthatja először, premier előtt a magyar közönség Tudor Giurgiu Libertate '89 – Nagyszeben című történelmi drámáját. A jelentős magyar részvétellel készült film az 1989-es forradalom eseményeit dolgozza fel, felidézve azokat a napokat, amelyekben a Ceausescu ellen fellázadt tömeg oldalára átállt hadsereg összecsapott a diktátort védő Milíciával és Securitatéval. A vetítésen jelen lesz Tudor Giurgiu rendező, Lemhényi Réka vágó és Berger József producer.

1989. december 22-e, Nagyszeben, Erdély. Egyre több ember megy ki az utcára tűntetni Nicolae Ceaușescu kommunista rendszere ellen. Miután Bukarestben Ceaușescu elmenekül egy helikopter segítségével, a katonaság átáll a tűntetők oldalára. Véres harcok kezdődnek a forradalmárok, a katonák, a rendőrök és a titkosrendőrség tagjai között. Az ostrom elől való kétségbeesett menekülési kísérletet követően a főhőst, Viorel rendőrkapitányt elfogja a hadsereg, és terrorizmussal vádolják. a bukaresti rezsim bukása a legvéresebb kelet-európai rendszerváltás volt. Tudor Giurgiu alkotása egy fontos történelmi helyzet és az abban szereplő emberi karakterek hiteles bemutatásán túl akciófilmbe illő fordulatokat, izgalmakat is kínál.

A Libertate – Nagyszeben’89 az „itt és most” erejével átélhetővé teszi egy korszak drámai pillanatait. „Az én generációm (18 éves voltam akkor) egy agresszív manipulációból fakadó „pszichózisban” nőtt fel. Az 1989-es forradalmat a román társadalom a mai napig nem dolgozta fel. A lezárás aktusa, aminek a kommunista rendszer leverése után meg kellett volna történnie, soha nem történt meg. A VÁLTOZÁS soha nem történt meg. Ezért ezzel a filmmel az a célom, hogy pontos képet fessek az akkori káoszról, másrészt, hogy magyarázatot adjak arra, hogy az igazi gyilkosokat miért nem vonták évekig felelősségre.” - nyilatkozta a film rendezője.

A rendező a forgatókönyvet Cecilia Stefanescuval és Napoleon Helmisszel közösen jegyzi. Az operatőr Alex Sterian, a vágó Lemhényi Réka. A főbb szerepeket román színészek alakítják és erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak a filmben. Az alkotás vezető producere Oana Giurgiu (Libra Films), a magyarországi koprodukciós partner Mythberg Films részéről pedig Berger József. Tudor Giurgiu - aki rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez és koprodukcerként olyan magyar filmben is részt vett, mint az Aglaja és a Spirál - korábban már járt a CineFesten a Miért én? című filmjével. Libertate '89 – Nagyszeben novembertől lesz látható a hazai mozikban.

