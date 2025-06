Egy Brüsszel által irányított bábkormány kifosztaná a társadalmat

Nem büszkeségnek, hanem balítéletnek nevezte a miniszterelnök a hétvégén megtartott budapesti Pride felvonulást a TV2-nek adott hétfői interjúban, amelyben arról is beszélt, hogy a Pride a Brüsszel irányította európai politika mintadarabja, és ha nem nemzeti szuverenitást védő kormánya lenne Magyarországnak, akkor ugyanez történne a migráció és Ukrajna ügyében is.

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mit gondol a Pride-on történtekről, úgy válaszolt: nem volt ott, úgyhogy a szemtanúk hitelességével nem tud erről beszámolni. Mi a "fészkes fenét is kerestem volna én ott" - jegyezte meg.

Kijelentette: azok közé tartozik, akik a történteket nem büszkeségnek tartják. "Ha Felcsúton vagyok, akkor azt mondom, hogy szégyen, ha itt vagyok Budapesten, akkor azt mondom, hogy balítélet. Nem büszkeség, hanem balítélet" - fogalmazott.

Közölte: ebben az ügyben az ország már egyszer döntött, hiszen 2022-ben nemcsak parlamenti választás, hanem népszavazás is volt, ahol a Pride kérdésében, illetve általában az öncélú szexualitás, a gyermeknevelés, a gyermekvédelem és a "szokásostól eltérő életformák kérdésében" a magyar emberek elmondhatták a véleményüket.

Hangsúlyozta: 3 millió 700 ezer ember nemet mondott arra, amit "a Pride leír, a genderre".

Kiemelte: se a NATO-ról, se az EU-ról szóló vagy más népszavazáson soha annyi ember nem vett részt, és nem mondott egy irányba véleményt, mint a családvédelem, a gyermekvédelem és a Pride kérdésében.

Ugyanakkor emlékeztetett: van Magyarországon támogatottsága a "Pride témakörnek", a gendernek, a nemátalakító műtéteknek, az azonos neműek házasságának és örökbefogadási jogának, és persze néhány tízezer ember kimegy az utcára, mert már 2022-ben is volt 190 ezer ember, aki a népszavazáson a gender mellett szavazott, és sokan egyáltalán nem is szavaztak, vagy érvénytelenül szavaztak. Azonban - emelte ki - sokkal többen vannak azok, akik ezt elutasítják.

"Ezt eldöntöttük egyszer '22-ben, és az én álláspontomat semmilyen tüntetés vagy Pride parádé nem fogja megváltoztatni ebben az ügyben" - jelentette ki.

A hétvégi felvonulásról szólva kifejtette, most az egész ország láthatta, hogyan működik a rendszer: "Brüsszelben eldöntötték, a főváros, az ellenzék pedig végrehajtotta, majd utána a híveiket e mögé fölsorakoztatták". Jelezte: ez így lenne más ügyekben is, például a migráció vagy Ukrajna esetében.

"Brüsszelben eldöntik, itt a bábkormány végrehajtja, még az Ukrajnával szimpatizálók esetleg ki is mennek az utcára, és kész. És végünk van. Az országnak vége van. Gender van, migráció van, és benne vagyunk nyakig a háborúban" - fogalmazott.

"Most a Pride-tól függetlenül mindenki láthatja, legyártották számunkra a mintadarabot, így működik a Brüsszel irányította európai politika. Ezért akarják Brüsszelből elintézni azt, hogy Magyarországon ne nemzeti szuverenitást védő kormány legyen, hanem egy brüsszeli és ukránbarát kormány legyen, mert akkor mindent végre tudnak hajtani, mint ahogy a Pride-on ezt megtették." - mondta.

Ukrajna uniós tagságáról szólva a kormányfő arról beszélt: az Európai Unió nem biztonsági szervezet, nincs katonai képessége, és ha fölvesszük az unióba Ukrajnát, azonnal háborúba kerülünk Oroszországgal. Ezt nem nehéz belátni és a magyarok ezt be is látják - fűzte hozzá.

Értjük az ukránokat, segítünk is nekik, de nem segíthetünk úgy, hogy azzal tönkretesszük saját magunkat - mondta Orbán Viktor, jelezve: a múlt heti EU-csúcson nagyon világos álláspontot képviselt. A többieknek igazából az fájt, hogy a magyar álláspont nem indulati vagy érzelmi álláspont, hanem hideg és racionális - közölte.

Emlékeztetett: a brüsszeli miniszterelnökök körében ő van a legrégebben hivatalban, ezért Magyarország NATO-csatlakozásának utolsó fázisát és európai uniós tagságának az elejét is ő tárgyalhatta le. "Pontosan tudom, hogy ez hogyan történt." A volt szovjet blokk országainak először a NATO-ba kellett bekerülniük, hogy katonailag biztosítva legyenek a keleti határaik, és utána jöhetett az Európai Unió - jegyezte meg.

De Ukrajna esetében ez a biztosíték most nincs meg, hiszen Ukrajnáról kimondtuk, hogy nem fogjuk fölvenni a NATO-ba, mert az világháborút jelentene. Tehát nem tudja az Európai Unió biztosítani egy leendő tagállam keleti határait. Ukrajna úgy akar bekerülni az unióba, hogy nem tudjuk, mekkora az ország, hol vannak a keleti határai - tette hozzá a miniszterelnök.

Ukrajna uniós tagságának a magyar családokra gyakorolt hatásáról azt mondta: ha Ukrajnából szabad bejárása lenne mindenkinek Magyarországra, egy állig felfegyverzett ország polgárai jól fejlett maffiaképességekkel és -hálózatokkal ki-be járnának Magyarországon. Átjáróház lennénk és a belbiztonságunk is veszélybe kerülne - tette hozzá.

Azt is mondta: ha Ukrajna uniós tag lesz, akkor minden pénz Ukrajnába megy, holott ma is "mi tartjuk el az ukrán államot", amely nem működne nyugati pénz nélkül. Emellett - folytatta - az ukrán elnök azt követeli, hogy az EU finanszírozzon a jövőben is egy egymilliós ukrán hadsereget, és a tagállamok nemzeti össztermékük bizonyos százalékát adják oda Ukrajnának, hogy az működőképes legyen.

Ez nem jó ötlet - jelentette ki, azt javasolva, hogy uniós tagság helyett kössenek Ukrajnával stratégiai megállapodást arról, hogy az EU hogyan fogja támogatni. De ne teremtsenek jogalapot Ukrajna számára, hogy "kiszívja a pénzt", "bejöjjenek a kétes hátterű üzletemberei vagy maffiaemberei Magyarországra és az Európai Unióba". És szerződéssel zárják ki, hogy az EU bármilyen háborús részvételt vállaljon - mondta.

Megjegyezte: nem azt mondja, hogy "felejtsük el Ukrajnát", és azt sem, hogy ne támogassuk őket, de "ne támogassuk úgy, hogy azzal közben tönkretesszük saját magunkat".

