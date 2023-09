Felföldi magyarjaink bejutása a pozsonyi parlamentbe

Forró Krisztián kijelentette: biztos benne, hogy szeptember 30-a után a magyar közösségnek végre ismét lesz érdekképviselete a parlamentben.

Utoljára frissítve: 2023. szeptember 14. 12:06

2023. szeptember 14. 11:48

korkep.sk

Józan észre, kompromisszumkeresésre, a partnerségek kiépítésére van most szükség Szlovákiában - mondta Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke csütörtökön az M1 Ma reggel című műsorában.

A Pozsonyban készült interjúban Forró Krisztián úgy vélte, pártjának jó esélye van arra, hogy bejusson a parlamentbe, és stabilitást vigyen az új hatalmi rendszerbe.



A múltban a magyar pártok már bizonyítottak, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) stabilitási tényező lehet a kormányban - mondta, emlékeztetve, hogy ebben az időszakban sikerült bejuttatni az országot az Európai Unióba és a NATO-ba.



A politikus hangsúlyozta: fontos, hogy Szlovákia sikeres ország legyen, de ez magyar érdekképviselet nélkül nem megy.



Kifejtette: a Szövetség az egyetlen magyar párt, amelynek esélye van bekerülni a parlamentbe a szeptember 30-i előrehozott választáson, és a felmérések szerint erre van is esélye.



Forró Krisztián kijelentette: biztos benne, hogy szeptember 30-a után a magyar közösségnek végre ismét lesz érdekképviselete a parlamentben.



Közölte, a hátralévő időt arra használják, hogy továbbra is minél többet találkozzanak a polgárokkal, elmondják, mekkora a tét, és azt, hogy a szlovák politikusok a jövőben sem fognak a magyarokkal foglalkozni, csak magukra számíthatnak.



A párt 149 jelöltje járja a régiókat.



A lakosság 8,5 százaléka magyar Szlovákiában, 5 százalékos a bejutási küszöb, minden esélyünk megvan rá, hogy azt a sikert, amit tavaly októberben elértünk a megyei választások során, amikor a legsikeresebb párt lettünk Szlovákiában az 54 megyei képviselővel, megismételjük, és ismét helyünk legyen a parlamentben - fogalmazott.



Szerdán tettlegességig fajult két korábban magas beosztást betöltő szlovák politikus - Robert Kalinák, a Fico-kormány belügyminisztere és Igor Matovic volt kormányfő - vitája egy szerdai pozsonyi sajtótájékoztatón.



Forró Krisztián szerint az eset azt mutatja, hogy válságban van a szlovák politika.



A Kossuth rádió csütörtöki Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Szövetség elnöke az incidenst az elmúlt időszak káoszának kicsúcsosodásaként értékelte.



Mint mondta, az elmúlt három és fél évben a kormánypártok nem az emberekkel foglalkoztak, hanem egymással vitatkoztak, a belső vitáktól hangos a politikai élet.



Hangsúlyozta: a Szövetség által nyújtott stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség a parlamentben, és mint kiemelte, pártja megyei szinten biztosítja is ezt a stabilitást.



Azokban a megyékben, ahol a Szövetségnek erős jelenléte van, folyik a munka, partnereket tudunk találni a polgárok érdekképviseletéhez, és vannak eredmények is - húzta alá.



Forró Krisztián a telefonos interjújában kitért rá, hogy az elmúlt évek káosza miatt Szlovákiában mindenki vesztes, de a legnagyobb vesztesek a felvidéki magyarok, a déli és keleti régiókba nem érkeztek beruházások.



A kampány és a teendők legfontosabb témái között sorolta az emelkedő árak és a jelzáloghitelek emelkedő kamatainak megfékezését, az emberek mindennapi megélhetésének segítését.



Tudatosítani kell, hogy jelen pillanatban a Szövetség az egyetlen magyar párt, amelyiknek esélye van bekerülni a parlamentbe, és ha változást akarunk, akkor ez az egyetlen megoldás - jelentette ki a Szövetség elnöke.



MTI