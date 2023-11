Hazaszeretetet nem lehet tankönyvből tanulni

2023. november 17. 14:48

Latorcai Csaba – archív/MH

A hazaszeretetet nem lehet tankönyvből tanulni, a hazaszeretetet csak példával, a hagyományok átadásával lehet megtanítani - jelentette ki a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára pénteken a partiumi Szilágysomlyón.

Latorcai Csaba a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait adta át a szilágysági településen 24 iskolakezdő, előkészítő osztályos gyereknek. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek, hogy a magyar nyelvű oktatás mellett döntöttek, és ezáltal hazaszeretetre nevelik gyerekeiket.



Kányádi Sándor verssorát idézve - "egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv" - rámutatott: a haza ott van, ahol beszélik a magyar nyelvet.



Mint mondta: az ösztöndíjátadó a gyerekek, szülők és az iskola ünnepe, és a magyar kormány is ezzel mond köszönetet a szülők felelős döntéséért.

"Köszönjük önöknek, hogy megtanítják gyerekeiknek, mi a hazaszeretet" - fogalmazott.



Latorcai Csaba hozzátette: az ösztöndíjátadó annak az ünnepe is, hogy "van magyar jövő Szilágysomlyón", vannak ismét kisiskolások. Közös összefogással tíz-húsz év múlva is lesznek szülők, akik azt akarják, hogy gyerekeik magyarul tanuljanak, gondolkodjanak - mondta.



Hangsúlyozta, bár nehéz Romániában kisebbségben élni, és az anyanyelvű oktatást választani, ebből előnyt is lehet kovácsolni, hiszen két nyelv ismerete segíti az érvényesülést, a tehetségek kibontakozását.



Magyarország kormánya segíti a magyar tehetségek kibontakozását - mondta -, jelentős összeget fordít tehetséggondozó programokra a határain túli régiókra is kiterjesztve ezeket. "Biztosak vagyunk benne, hogy itt, a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskolában is egyre többen részesülhetnek a tehetséggondozó programokból, hogy legyenek magyar mérnökök, tanárok, orvosok a Partiumban" - jelentette ki.



Aláhúzta, hogy Budapest "erőforrásként és értékként" tekint a határon túli magyarokra, és köszönetet mondott elkötelezettségükért.



Petrovay László, a Rákóczi Szövetséges stratégiai igazgatója rámutatott: az anyanyelvű oktatás választásával a szülők "a lehető legjobb döntést" hozták gyerekeik, a szilágysági magyarság jövője érdekében. Így megtanulják a magyar nyelvet, kultúrát, történelmet, és magyar felnőttek válnak belőlük, akik az utánpótlást jelentik a szilágysági magyarságnak.



Arra emlékeztetett, hogy az ösztöndíj mögött széleskörű társadalmi összefogás van, a kormány mellett magyarországi önkormányzatok, magánemberek, köztisztviselők, civil szervezetek támogatják. Arra is kitért, hogy ősztől a magyar kormány a korábbi összeg négyszeresére, százezer forintra emelte a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatást.



Seres Dénes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szilágy megyei elnöke, parlamenti képviselő beszédében megköszönte a magyar kormánynak és a Rákóczi Szövetségnek, hogy támogatják a magyar nyelvű oktatás mellett döntő határon túli magyar gyerekeket, szülőket.



"Ha a gyerekeinket magyar kultúrában neveljük, magyar iskolába járatjuk, azok magyar emberek lesznek" - mondta, arra emlékeztetve, hogy Szilágysomlyó magyar örökségét tovább kell adni a jövő nemzedékeknek.



A Rákóczi Szövetség tízezer forintos ösztöndíját a napokban számos szilágysági településen átadják az anyanyelvű oktatást választó magyar kisgyerekeknek.

MTI