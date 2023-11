Rossi: aki küzd, annak a szívében nincs vereség

2023. november 20. 21:56

Marco Rossinak, a győztes magyar válogatott szövetségi kapitányának gratulálnak a szurkolók a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a jövő évi németországi Eb-re. MTI/Hegedüs Róbert

Marco Rossi szövetségi kapitány kulcsfontosságúnak nevezte a magyar labdarúgó-válogatott lelki tartását abban, hogy sikerrel vívta meg az Európa-bajnoki selejtezősorozatot.

"Olaszországban van egy mondás: aki küzd, annak a szívében nincs vereség. Mindig van lehetőség a fordításra, amíg nem fújják le a mérkőzést. A fiúk nem engednek és nem adják meg magukat, mindenekelőtt ez tesz büszkévé, mert tükrözi a karakteremet. Sosem voltam tehetséges labdarúgó, a legjobb edzők közé sem tartozom, de sose adtam meg magam és a végsőkig küzdöttem" - fogalmazott hétfőn a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető az M4 Sport Góóól!2 című műsorában azzal kapcsolatban, hogy együttese a nyolc Eb-selejtezőből kétszer hátrányból fordítva nyert, további két alkalommal pedig a hajrában egyenlítve mentett pontot, így például a 97. percben Bulgáriában, ahol a döntetlennel kijutott a nemzeti együttes a kontinenstornára.



Rossi arról is beszélt, sokat változott az elmúlt években, elsősorban ahogy a játékosokhoz viszonyul, ahogy hozzájuk szól. Mint mondta, nagyon tiszteli a tanítványait.



"Egységesek vagyunk, mint egy család. Az apjuk is lehetnék, a gyerekeket pedig nevelni kell. Ha hibáznak, jelzem nekik. Például Kerkez Milostól hidegebb fej kellett volna a bulgáriai kiállításakor, de ő kért elnézést tőlem és a társaitól, ami azt jelzi, megértette a hibája súlyosságát" - mondta az 59 éves tréner, aki hozzátette, a Bournemouth légiósa azt mondta neki, Szoboszlai Dominik gólt eredményező szabadrúgása a 97. percben "megmentette az életét".



A Budapest Honvéddal 2017-ben magyar bajnoki címet ünneplő mester természetesen a válogatott vezéregyéniségéről is szót ejtett. Szerinte a Liverpool 23 esztendős középpályása sokkal érettebb lett a kapitányi karszalagtól, melyet tavaly novemberben vett át. Elárulta, amióta kijelölték a posztra, jóval több üzenetet váltanak és megosztja vele a gondolatait.



"Különleges játékos, de nem csupán a tehetsége miatt, az ugyanis adottság és nem érdem. Rendkívül sokat dolgozott a gyengeségein, óriási akarat van benne a fejlődésre. Rajta kívül Sallai Roland a legmeghatározóbb a csapatban, de mindketten a többiek szolgálatába állítják a tehetségüket" - mondta Rossi, aki elismerte, októberben a litvániai meccs első félidejében ő maga követte el a legnagyobb taktikai hibát azzal, hogy Szoboszlait hátrébb játszatta. "Minden poszton megállná a helyét, de korábban sose teszteltük ezt, így a hatos szerepére még nem volt felkészülve. A szokott posztján viszont szabadon játszhat, a támadó harmadban alapvetően megadom a szabadságot a játékosaimnak".



A csapat védekezésével kapcsolatban viszont korántsem ennyire megengedő Rossi, ahogy megjegyezte, "ez az olaszok rögeszméje", hogy a hátsó alakzatban nem szívesen változtatnak, mert ott automatizmusoknak kell kialakulnia, ugyanis a játékosoknak nem szabad gondolkodni egyetlen szituációban sem, mert az máris a védő késését eredményezi. Elárulta, bár Botka Endre jól futballozott Bulgáriában, vasárnap az utolsó meccsen azért adott lehetőséget Balogh Botondnak, aki mindössze másodjára öltötte magára a címeres mezt, mert ki akarta őt próbálni. Kíváncsi volt arra, miként teljesít 65 ezer néző előtt, mert amikor Parmában lehetőséget kap, akkor rendre jól játszik.

Marco Rossi, a győztes magyar válogatott szövetségi kapitánya (j3) a szurkolók között a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a jövő évi németországi Eb-re. MTI/Hegedüs Róbert



"Próbára tettem, és hideg fejjel játszotta le a mérkőzést, ahogy kell. Nagyon örülök, hogy megállta a helyét" - méltatta a 21 éves védőt, de a nemzeti együttes legtapasztaltabb, 77-szeres válogatott tagjáról is pozitívan nyilatkozott. "Örültem Nagy Ádám góljának is, mert egyrészt Montenegró ellen a csapat egyik legjobbja volt, másrészt neki a mezőnyben más a szerepe. Sajnálom, hogy sokan nem értik a feladatát, pedig ha jó formában van, akkor nélkülözhetetlen a válogatott számára".

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport Góóól!2 című műsorában az MTVA Kunigunda útjai székházában 2023. november 20-án. MTI/Illyés Tibor



Saját jövőjével kapcsolatban azt hangsúlyozta, egyszer minden történet véget ér, de ha majd elkerül innen, akkor mindenképpen békében szeretne elválni a szövetség elnökétől, Csányi Sándortól és a magyar szurkolóktól is.



"Tudjuk, semmi sem lehetetlen. Már bebizonyítottuk, hogy a legjobbak sem mehetnek biztosra ellenünk. De előbb legyünk túl a sorsoláson" - mondta a jövő évi, németországi kontinensviadalról Rossi, aki az első, azaz legerősebb riválisokat felvonultató első kalapból olyan ellenfelet szeretne kapni, amellyel még nem találkozott együttese, példaként a spanyol csapatot említve.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa (j) és Marco Rossi szövetségi kapitány a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a jövő évi németországi Eb-re. MTI/Kovács Tamás



A magyar válogatott öt győzelemmel és három döntetlennel, veretlenül és csoportelsőként jutott ki a jövő évi, németországi Eb-re, így december 2-án a második kalapból várja a hamburgi csoportsorsolást.

