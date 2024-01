Klíma Világnyilatkozat

Továbbra is bírálni fogjuk az IPCC-t a tudomány tisztességtelen művelése miatt. És mindezeken túlmenően, továbbra is bírálni fogjuk az egyetemeket és ernyőszervezeteiket, mert nem mások, mint kormányok és nemzetek feletti szervezetek bábfigurái.

2024. január 5. 15:50

clintel

Az éghajlat-változási világnyilatkozatot (magyarul: https://clintel.org/hungary-wcd/) aláírók száma idén tovább nőtt (elérte az 1850-et), különösen a Nobel-díjas John Clauser csatlakozása után (https://clintel.org/nobel-prize-winner-dr-john-f-clauser-signs-the-clintelworld-climate-declaration/) emelkedett meg. Örömmel jelentjük továbbá, hogy az anyagi támogatók száma folyamatosan gyarapszik. Jelenleg több mint 550 „Clintel-barát” van (a világ minden tájáról), több mint 1500 egyszeri vagy havonkénti adományozónk. Hollandiában közhasznú egyesület lettünk, emellett az USA-ban is hasonló, ún. „501(c)3” státuszt szereztünk. Az Önök támogatásai lehetővé teszik, hogy 2024-ben bővítsük tevékenységünket!

clintel

Az IPCC lefagyott éghajlati nézetei



A Clintel számára 2023 csúcsa a „Befagyott az IPCC klímája” (The Frozen Climate Views of the IPCC, https://clintel.org/the-frozen-climate-views-of-the-ipcc/, magyar összefoglaló: https://clintel.org/a-clintel-alapos-elemzese-sulyos-hibakat-mutat-ki-az-ipcc-legutobbijelenteseben/) című tanulmányunk megjelenése volt.

ipcc

Mindeddig mi vagyunk a világon az egyetlen csoport, amely átfogóan áttekintette az IPCC legújabb jelentését. Eredményeink megdöbbentőek, és világszerte rendkívüli hírekben kellene róluk beszámolni. Az általunk talált hibák sokkal súlyosabbak, mint azok voltak, amelyek elvezettek az Akadémiaközi Tanács (InterAcademy Council, IAC) 2010-es vizsgálatához. Sajnos a tények manapság még mindig keveset számítanak. Az őszinte tudomány helyett ideológiai érzelmek és politikai ambíciók uralkodnak.

Áttörés Dubaiban



Az idei év hullámvölgyeket mutatott az elért eredményeinket az álnok klímariogatók leleplezésében. Szerencsére pozitív üzenet érkezett a COP28-ról, a dubai klímacsúcsról. A médiában sok méltatást lehetett hallani az ott elért „történelmi haladásról”. Aki hajlandó a vajpuha zárónyilatkozat mögé nézni, az viszont észreveheti, hogy történelmi irányváltás ment végbe. Ahogy az várható volt, a politikusok és a média titokban tartották ezt a nagy változást.

alliance

Röviden összefoglalom, mi is történt valójában Dubaiban:

1. A 28 klímatalálkozóból álló hosszú sorozat történetében első ízben esett meg, hogy már elsősorban nem az éghajlatról, hanem szinte teljes egészében az energiáról volt szó. A találkozó során fokozatosan világossá vált, hogy az emberek sokkal sürgetőbbnek tartják az energiakérdést, mint a klímaváltozásét.

Minden arra utal, hogy a közelgő éghajlati katasztrófákról szóló rémisztő narratíva hitelét vesztette.

2. A másik látványos fordulat az volt, hogy a fosszilis energiahordozókat immár „átmeneti tüzelőanyagnak” minősítik. Arról, hogy ez az átállás majd mennyi ideig

tart, egyértelmű nyilatkozatok nem születtek. (Nyilván addig, ameddig szükséges!) Azt viszont kijelentették, hogy az átmenet végén az atomenergia válhat az új

energiaforrássá.

3. A találkozó ezt követően felismerte, hogy a szegény országoknak csak akkor van valódi esélyük a fejlődésre, ha energiarendszerük elsősorban fosszilis

energiahordozókon alapul. Következésképp a megfizethetetlenül drága ideológiai alternatívák, mint például a szél- és a napenergia - úgy tűnik - végleg lekerül az napirendről.

Nyilvánvaló, hogy ez a megdöbbentő változás jelentős hatással lesz a globális energiaszektorra. Minden jel arra utal, hogy a világgazdaság működtetésében a fosszilis energiahordozók továbbra is nélkülözhetetlenek maradnak. (Nem meglepő, hogy közvetlenül a COP28 után a nagy olajtársaságok részvényeinek árfolyama megemelkedett.) Noha a konferencia nyilván arra a következtetésre jutott, hogy a világnak fokozatosan el kell távolodnia a fosszilis energiától („fokozatos átmenettel”), de ma már nyíltan beismerik, hogy ez csak akkor történhet meg felelősségteljesen, ha lesznek megfelelő alternatívák. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fosszilis energiahordozók azonnali leállításáról szóló ostoba demonstrációk a COP28 után még hülyébben festenek.

A COP28-ról Samuel Furfari és Ross McKitrick kitűnő szakkomentárjait is érdemes elolvasni. (https://clintel.org/cop28-a-revival-of-nuclear-energy-and-a-bright-future-for-fossil-fuels/; https://clintel.org/ross-mckitrick-the-only-thing-wrong-with-the-globalist-climate-agendathe-people-wont-have-it/)

A rendszerszemlélet felé



2024-re olyan irányváltást szeretnék javasolni, amely mindannyiunktól szélesebb látókört kíván. Eddig nagy hangsúlyt fektettünk a kétirányú SW (fény) és LW (infravörös) sugárzásra és a CO2 e folyamatokra gyakorolt hatására. Ennek oka a CO2 molekula domináns szerepe az IPCC felmelegedési modelljeiben.

Kimutattuk azonban, hogy a CO2 minden földi élethez nélkülözhetetlen, és az éghajlat felmelegedésére gyakorolt hatása legfeljebb is csak szerénynek mondható. A nagyobb légköri CO2-koncentrációnak több előnye van, mint hátránya. A Clintel szerint a nettó-zéró klímapolitika hatalmas költségei vállalhatatlanok. Az elmúlt években minden alkalommal ugyanez volt a következtetés.

Itt az ideje, hogy a hangsúlyt egy tágabb összképre helyezzük. E folyamat már most is teljes egészében zajlik. Ha kutatásainkat kiterjesztve és minden olyan tényezőre fókuszálva végezzük, amely a klímaváltozásért felelős lehet, egyre világosabbá fog válni, hogy nagy víztartalmú bolygónk éghajlatváltozásait elsősorban nem a CO2, hanem a H2O-molekula szabályozza. E folyamatban a H2O mindhárom fázisa (szilárd, folyékony és légnemű) fontos szerepet játszik, és a troposzféra alsó részén a hőszállítást a konvekció uralja. Ezenkívül észrevesszük, hogy a felhők kulcsszerepet játszanak a fent említett SW- és LW-sugárzásban.

Ajánlom kollégánk, Demetris Koutsoyiannis friss (Az üvegházhatás felülvizsgálata – hidrológiai perspektíva című, https://www.researchgate.net/publication/375910182_Revisiting_the_greenhouse_effecta_hydrological_perspective) cikkét.

Más is van még. [utalás Greta Thunbergre; a fordító megjegyzése] Én is kérek egy második lépést. A rendszerszemléletű megközelítés teljessé tételéhez jobban be kell kapcsolódnunk az alkotásba. Ne feledjük, hogy jelentős tudományos fejlődést érhetünk el, de ha a kormányok figyelmen kívül hagyják eredményeinket (még a szólásszabadságot is akadályozzák), és folytatják nettó-nulla politikájukat, semmi sem fog változni. Hatni kell tehát a politikusokra,

de ezt [a legtöbb nyugati országban; a fordító megjegyzése] csak közvetetten lehet megtenni, úgy, ha tájékoztatjuk a közvéleményt arról, hogy átverték és becsapták az embereket! Hazámban, Hollandiában például nemrég politikai földcsuszamlás történt, mivel a közvélemény már nem bízik a régi politikusokban. A Clintel folyamatos tájékoztató történetei – amelyek az igazságot mutatják be az éghajlattal és az energiával kapcsolatban – nagyon fontos szerepet játszottak ebben a forradalomban!

2024-es tervünk



Továbbra is növelni fogjuk az aláírók számát, külön megcélozva a kiváló tudósokat (köztük Nobel-díjasokat) és a kiváló szakembereket (köztük mérnököket és közgazdászokat).

Továbbra is bírálni fogjuk az IPCC-t a tudomány tisztességtelen művelése miatt. És mindezeken túlmenően, továbbra is bírálni fogjuk az egyetemeket és ernyőszervezeteiket, mert nem mások, mint kormányok és nemzetek feletti szervezetek bábfigurái. A tudományos szervezeteknek távol kell tartaniuk magukat az ideológiai mozgalmaktól és a politikai ambícióktól.

Ezen túlmenően, annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabbak legyünk, nagyobb hangsúlyt fektetünk az összképre.

Ez azt jelenti, hogy a klímakutatást kiterjesztjük többek között a H2O-molekula kulcsszerepére, az energiakutatást az atomenergia jövőbeli szerepének vizsgálatára (valamint a szintetikus üzemanyagok szerepére is), de mindenekelőtt azt jelenti, hogy megmutassuk a közvéleménynek, hogy becsapták és átverték őket!

Mindössze szeretetre van szükségünk



A Clintel továbbra is sokféle meggyőződésű és véleményen lévő tagok szervezete marad. A sokszínűség az erősségünk. Senki nincs birtokában a teljes igazságnak, és számos út vezet egy jobb társadalomhoz. Maradjunk tehát egységesek, még akkor is, ha van, amiben nem értünk egyet egymással. Ami összetart minket, az a Klíma Világnyilatkozatunk (World Climate Declaration, WCD) és a legfőbb küldetésünk: az, hogy bolygónkat az élet számára jobb minél

hellyé tegyük.

Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek,

Guus Berkhout, a Clintel elnöke

Megjelent: https://clintel.org/newsletter-sunday-december-31-2023/

Fordítás: Szarka László Csaba (2024. január 3.)

gondola