Donáth hadüzenete a gyurcsányi garnitúrának

A Momentum és a DK közötti marakodás egy feledhető epizód. A törpe gyerek a törpe papa vállára akar állni, hogy nagyobbnak lássák. Tisztán látszik, hogy ez a helyezkedés legfeljebb a médiának szól – leplezi le a szélsőbalt Homa János.

2024. január 30. 08:11

Nem mindegy milyen minőségű és összetételű ellenzék áll szemben a kormánnyal önkormányzati szinten sem – fogalmazott a szélsőséges párt új elnöke, Donáth Anna. Hozzátette: erről szól az EP- és az önkormányzati választás is, és arra kérnek felhatalmazást, hogy megszervezhessék a NER leváltására legalkalmasabb ellenzéket. Homa János újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a Momentum új elnöke a gyurcsányi évekkel beárnyékolt pártot megpróbálja kiszabadítani a vállalhatatlan múltból, sőt, a gumitölténnyel fejmagasságban tömegbe lövető politikust maga alá akarja gyűrni, az ellenzék vezérévé akar emelkedni. Miért tudjuk, hogy ez lehetetlen?

- A Momentum egy jelentéktelen párt. Januárban a teljes népesség 5, a pártválasztók 7 százalékának támogatásával bírt. A Republikon Intézet felmérése szerint a Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte a Momentumot. A DK a legerősebb ellenzéki párt, a teljes népességben változatlanul 12 százalék a támogatottsága, a pártválasztók körében 19, ez egy százalékponttal magasabb, mint év végén. Az ellenzék meg sem tudja megközelíteni a kormánypártokat szűk öt hónappal az európai parlamenti és önkormányzati választás előtt. A Fidesz-KDNP népszerűsége a meghatározó, a pártválasztók körében 43 százalék. A számok is jelzik, hogy a Momentum és a DK közötti marakodás egy feledhető epizód. A törpe gyerek a törpe papa vállára akar állni, hogy nagyobbnak lássák. Tisztán látszik, hogy ez a helyezkedés legfeljebb a médiának szól. Az ellenzéki pártok közül Gyurcsányék a meghatározóak. Hogy Gyurcsány hogyan élte túl eddigi sok-sok bukását, erre nehéz lenne a lényeget pontosan tükröző választ adni. Kevesen értik, mi történik ma háttérben, a kívülálló is csak azt látja, hogy hatalmas helyezkedés zajlik Gyurcsányék, s ezt hangsúlyoznám Gyurcsányék és nem Donáth Annáék körül. De mint mondtam is, ennek nincs eredménye. A Fidesz támogatottsága nagyon magas. A Momentumé nem számottevő.

– Noha a furcsán meggazdagodott, egykor Fittelina-ügyekkel küzdő volt miniszterelnök alól többen szeretnének kibújni, eddig Donáth Anna az egyetlen, aki ezt hadüzenetben is megfogalmazta. Az egykori KISZ-titkár Gyurcsány mit hasznosíthat pártállami tapasztalataiból ahhoz, hogy megőrizze az ellenzéki vezér szerepét?

– Gyurcsány öreg róka a politikában. Nagy elődöktől leste el a tapasztalatait, nem beszélve a családi kötődéseiről. Bevallom, meglep, hogy pártja megszólalásaiban is visszhangzik a pártállam hajdani nyelvezete, amely arra még mindig jó, hogy megszólítsa a rendszerváltás előtt szocializálódott kisembereket, akiket viszont soha nem vettek komolyan, csak a szavazataik kellettek. A régi nyelvezetet, az üresen puffanó ígéreteket, azt hittem egyszer, s mindenkorra elfelejtettük, de Gyurcsányék megszólalásaiban ez vissza-visszatér. Ilyenkor úgy érzem, mintha évtizedes késésben lennének. A többség tisztában van azzal, hogy ez az egész nagyotmondás csak a szavazatokért megy. Nyilvánvaló, Gyurcsányék jobban ismerik ezt a világot, ezt a nyelvezet, mint a fiatalabb nemzedék. A baloldali pártválasztók körében pedig Gyurcsányék jóval népszerűbbek, mint Donáth Annáék. Utóbbit nem is nagyon ismerik. A legtöbben akkor hallhattak róla, amikor az édesapja, Donáth László, az egykori MSZP-s politikus ügyei felszínre kerültek.

– A gyurcsányizmustól megtisztuló, de szélsőségesnek megmaradó pártok esetében mennyire számíthatunk arra, hogy idővel a hungarofóbiától ismegtisztulnak?

– Az, hogy valakik a saját népük ellen fordulnak, s képesek támogatni azokat a nemtelen lépéseket, amelyek a magyarokat büntetik, felháborítónak tartja a magyar emberek többsége. Mert hogyan lehet helyeselni, sőt követelni azt, hogy a jogosan járó uniós pénzeket visszatartsák? Sajnos van egy mag a különböző szélsőséges pártokban, amely minden eszközt bevet annak érdekében, hogy a magyarokat megbüntessék. Lehet, hogy pesszimistának tűnik kijelentésem, de félek, ők sohasem fognak megváltozni!

