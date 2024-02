Győztünk!

2024. február 8. 16:29

Máté Zsuzsanna (j) örül a gólnak a női vízilabdatorna csoportkörének 3. fordulójában játszott Magyarország-Ausztrália mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 4-én. A magyar válogatott 13-9-re nyert, így százszázalékos teljesítménnyel, csoportgyőztesként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott. MTI/Kovács Tamás

A magyar női vízilabda-válogatott 13-9-re nyert az ausztrál csapat ellen, így százszázalékos teljesítménnyel, csoportgyőztesként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott a dohai világbajnokságon.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttesének így lesz egy plusz pihenőnapja, majd hétfőn minden valószínűség szerint a címvédő és Európa-bajnok holland válogatottal találkozik a négy közé jutásért.



A dohai világbajnokságon a magyar válogatott célja az olimpiai kvótaszerzés. A vb-n két indulási jog talál gazdára.

Eredmény:

vízilabda, női torna, csoportkör, 3. forduló:

C csoport:

Magyarország-Ausztrália 13-9 (4-2, 4-3, 3-1, 2-3)

-------------------------------------------------

gólszerzők: Keszthelyi 4, Szilágyi 3, Gurisatti, Leimeter 2-2, Mahieu, Máté 1-1, illetve Williams 3, Kearns 2, Hallaigan, Andrews, Arancini, Hearn 1-1

A csoportelsőségről döntő összecsapásra visszakerült a meccskeretbe kisebb könyöksérülése után Vályi Vanda. A két kimaradó ezúttal Faragó Kamilla és Kuna Szonja volt.



Első emberfölényét kihasználva Ausztrália került előnybe két perc játék után, de Gurisatti Gréta szintén fórból azonnal válaszolt. Hátul Keszthelyi Rita kis híján labdát szerzett, ami azonban pont az ellenfélnek lett jó, így megint az ausztrálok vezetettek. Fórból egyenlíthettek volna a magyarok, de Szilágyi Dorottya mellé lőtt középről, a következő támadásból viszont akcióból már nem hibázott. Majd Rybanska Natasa szedte össze a kipattanó labdát és harcolt ki kiállítást, Szilágyi pedig hasonló helyről zúdított a kapuba, mint ahonnan másfél perccel korábban rontott. Az újabb fórt nem sikerült jól megjátszaniuk a magyaroknak, de Leimeter Dóra egy kétkapufás góllal megmentette az akciót (4-2).



A második felvonás kihagyott magyar előnnyel indult, a rivális akcióból szépített. Az újabb létszámfölényt Keszthelyi szép kapáslövéssel használta ki, az ausztrálok lövése viszont fórban a magyar blokkban halt el. A túloldalon újra jött a kiállítás, amit megint Szilágyi "büntetett meg", majd az ausztrálok Magyari Alda hibáját kihasználva szépítettek. Előnyben ugyanakkor már nem találtak be, erről Leimeter gondoskodott gyönyörű blokkal. Elöl az előző akcióban kiállított Geraldine Mahieu villant meg, centerből három ausztrállal a nyakán fordult be és húzott a kapuba. Nem sokkal később Magyari javított egy remek védéssel hátrányban, az ellentámadásból pedig Máté Zsuzsanna lőtt gólt. A félidő vége előtt a rivális fórból szépített (8-5).



A fordulást követően Keszthelyi nyitotta meg a gólok sorát, majd Gurisatti értékesítette magabiztosan a fórt. Keszthelyi újabb remek lövése után már hat góllal vezetett a magyar csapat, az ausztrálok azonban akcióból szépítettek, az emberelőny viszont kimaradt (11-6).



Bő egy perc telt el a zárónegyedből, amikor az ausztrálok betaláltak, Parkes Rebecca azonban emberelőnyt harcolt ki, amit Leimeter nagy bombával váltott gólra, visszaállítva ezzel a megnyugtató különbséget. Újfent centerből növelte az előnyt Mahiue, a befejező pedig Keszthelyi volt, végleg eldöntve a meccset.



Az ausztrálok előnyből találtak be újra, majd egy rendkívül szerencsés góllal csökkentették a különbséget - a blokkoló Szilágyi kezén változtatott irány a labda, amely így becsapta Magyarit -, ezzel alakult ki a 13-9-es végeredmény.

