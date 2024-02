Királyi arc a bankjegyeken

2024. február 21. 19:21

Júniusban hozza forgalomba a Bank of England a III. Károly király portréját ábrázoló új fontbankjegyeket.

A brit jegybank szerdai bejelentése szerint a 75 esztendős uralkodó arcképével ellátott 5, 10, 20 és 50 fontos új bankók forgalmazása június 5-én kezdődik.



A bank közölte azt is, hogy nyáron több árverést tartanak, amelyeken alacsony sorozatszámú új bankjegyekre lehet licitálni. Az ebből származó bevételeket jótékonysági célokra fordítják.



Károly édesanyját, II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, 2022. szeptember 8-án érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján. Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó.



A jelenleg forgalomban lévő angliai és walesi kibocsátású 5, 10, 20 és 50 fontos bankók előoldalán II. Erzsébet portréja látható. A néhai uralkodó 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halála után lépett az Egyesült Királyság trónjára, de az arcmását viselő első fontbankjegyek csak 1960-ban kerültek forgalomba.



III. Károly csak a második olyan brit uralkodó néhai édesanyja után, akinek portréja a fontbankjegyeken látható lesz, a korábbi évtizedekben ugyanis nem szerepelt az uralkodók képmása a forgalomban lévő fontbankókon. A Skóciában és Észak-Írországban kibocsátott bankjegyek eddig sem II. Erzsébet királynő portréját ábrázolták, de mindegyik változat az Egyesült Királyság egészében törvényes fizetőeszköz.



A Bank of England közölte: a királyi ház útmutatásának megfelelően, a környezetvédelmi és pénzügyi hatások minimalizálása végett csak "igen fokozatosan", az elhasználódott régi bankók kivonásának ütemében hozza forgalomba a III. Károly képmását ábrázoló új fontbankjegyek. Így lesz olyan időszak, amikor a néhai és a jelenlegi uralkodó arcmását ábrázoló bankók egyidejűleg lesznek forgalomban.



A Bank of England hét évvel ezelőtt elindította a brit készpénzállomány teljes megújítását, és ma már kizárólag polimer alapanyagú bankjegyek kerülnek forgalomba.



Ezek élettartama a szakértői vizsgálatok szerint két és félszeresen haladja meg a hagyományos papírbankókét.



A polimer ötfontoson - az uralkodó képmásával ellentétes oldalon - Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnök, a tízesen a ma is világszerte rendkívül népszerű, 1817-ben elhunyt angol írónő, Jane Austen, a 20 fontoson J. M. W. Turner XVIII-XIX. századi angol festőművész, az 50-esen a modern számítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának megalapozójaként tisztelt Alan Turing portréja látható.

