Szélsőbalos rögeszmét terjeszt Brüsszel agresszívan

Brüsszelnek abba kell hagynia a radikális baloldali elképzelések agresszív terjesztését, ez ugyanis rombolja Európát - mondta a magyar politikus.

2024. február 28. 21:06

magyarnemzet

Brüsszelnek abba kell hagynia a radikális baloldali ideológia agresszív terjesztését, ez ugyanis tönkreteszi a tagállamok közötti együttműködés lehetőségeit - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban, az uniós parlament plenáris ülésének a 2023-as jogállamisági jelentésről folytatott vitáját követően szerdán.

Hidvéghi Balázs magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, az Európai Parlament totális szereptévesztésben van, egyfajta európai erkölcscsőszként szeretne fellépni a tagállamokkal szemben.



"Teljesen hibás megközelítés, hogy politikai és erkölcsi kérdéseket érintő vitákat jogi vitáknak álcáznak és mindenféle eljárásokat, szankciókat követelnek azok ellen, akik a hagyományos értékeket védik" - fogalmazott.



Az EP-képviselő szerint az évek óta tartó brüsszeli "jogállamisági cirkusz" elvi szempontból hibás alapokon áll. Az olyan kérdések, mint például az élet, a halál, a család, a házasság vagy a gyermeknevelés évezredes normákból fakadnak. Szorosan kapcsolódnak a vallási meggyőződéshez, és az ember természetfelettihez való viszonyához is - mondta.



"Nyilvánvaló, hogy ezek érzékeny, sokszor megosztó kérdések. Az viszont teljesen biztos, hogy az Európai Parlamentnek nem feladata, hogy ilyen morális ügyekben döntéseket hozzon" - fogalmazott Hidvéghi Balázs, majd hozzátette: elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben szélsőségesen baloldali aktivisták mondják meg a magyaroknak, vagy bármely más tagállamnak, hogy ezeken a területeken miként kell eljárniuk.



Brüsszelnek tiszteletben kell tartania, hogy különböző tagállamokban különböző vélemények létezhetnek, és a tagállamok szuverén joga dönteni ezekben a kérdésekben, összhangban a nemzeti alkotmányokkal és identitással - húzta alá.



A fideszes politikus elmondta, a jelentés "szokásos módon" támadja Magyarországot, több szempontból is "előkerülnek a már jól ismert és százszor megcáfolt vádak és hazugságok". Támadják továbbá a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsát is, amiért nem ítéli el Magyarországot, és nem halad az európai értékek szisztematikus megsértésének állítólagos veszélye miatt az ország ellen indított hetes cikk szerinti eljárásban.



MTI