Hazánk bünteti az embercsempészést segítő maffiát

2024. március 5. 16:53

Magyarország ellenez minden olyan javaslatot, amely megtiltaná azon szervezetek büntethetőségét, amelyek humanitárius okokra hivatkozva segítik az illegális migrációt - jelentette ki az igazságügyi miniszter Brüsszelben kedden.

Az EU-tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozásáról magyar újságíróknak nyilatkozva Tuzson Bence kijelentette: azon szervezetek esetében, amelyek elősegítik az illegális migrációt, embercsempészetről van szó.



Emlékeztetett: 2018-ban Magyarország elfogadta a "Stop Soros" törvénycsomagot, amely olyan rendelkezéseket tartalmaz, hogy azokat, akik információval segítik a határon való átkelést, azokat a magyar jog bünteti és büntetőjogi szankcióval sújtja. Ezen Magyarország nem akar változtatni - szögezte le.



"Nem fogjuk elfogadni a büntethetőséget tiltó javaslatot, hiszen nem akarjuk azt, hogy különböző szervezetek, amelyek segítik az illegális migrációt, büntetlenül folytathassák tovább ezt a tevékenységet" - fogalmazott.



Közölte, az Európai Uniónak jelenleg is van olyan szabálya, amely lehetővé teszi a tagországok számára, hogy ne büntessék a humanitárius segítséget nyújtó szervezeteket. Most azonban az Európai Unió történetében először olyan kötelező szabály jönne létre, amely előírná az egyes országoknak, hogy vezessék ki a büntetőjogból azokat az intézkedéseket, melyek pont ezeket a szervezeteket érintették - azokat a civil szervezeteket, melyek szervezik és segítik a bevándorlást, az illegális migrációt - mondta.



Részleteket ismertetve Tuzson Bence közölte, a tervezett szabályozás azt is tartalmazza, hogy csak azokat lehessen büntetni, akik kifejezetten pénzért segítik az illegális migrációt. Tehát azokat, akik nem bizonyítható módon, de pénzügyi ellenszolgáltatás mellett segítik a migránsokat - például valamelyik civil szervezet finanszírozza azokat, akik a mentőtevékenységeket végzik -, nem lehetne büntetni. A jogszabályjavaslat továbbá olyan rendelkezést is tartalmaz, hogy akik "arányos pénzügyi ellenszolgáltatást" kérnek a migránssegítő tevékenységért, azokat se lehessen büntetni. Az azonban, hogy az arányos pénzügyi szolgáltatás mit jelent, nem derül ki a javaslatból - hívta fel a figyelmet.



"Magyarország a leghatározottabban tiltakozik a büntetést tiltó intézkedés bevezetését célzó javaslat ellen" - fogalmazott az igazságügyi miniszter, majd hozzátette: noha a tanácsülésen voltak olyan országok, amelyek "megdöbbenve álltak a szabályozás előtt" és a nemzeti jogukkal szembenállónak minősítették, Magyarország volt az, amelyik következetesen, a korábbi álláspontjához ragaszkodva az egész intézkedéscsomag elutasítását javasolta.



Tuzson Bence közölte: ez a tervezet is azon sorozatnak a része, amikor az Európai Bizottság kapkodva, egyeztetés és hatásvizsgálat nélkül terjeszt javaslatokat a tagállamok elé elfogadásra.



"Ezek olyan jogszabályi változtatások, amelyeket nem lehet elfogadni, amelyeket Magyarország nem tud elfogadni. Magyarország ilyen irányelvet nem fog támogatni" - tette hozzá az igazságügyi miniszer.



MTI