Az EU az embercsempész alvilágot támogatná

Az Európai Unió a bűnözők oldalára állt a migráció ügyében: büntethetetlenné tenné az embercsempészeket. Vélhetően itt is korrupció bújik meg a háttérben.

2024. március 8. 12:14

valdeznativetribe

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság olyan jogszabály megalkotásán dolgozik, amely szerint nem lehetne büntetőjogilag felelősségre vonni az illegális migrációt segítő civil szervezeteket - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 péntek reggeli, Mokka című műsorában.

Bakondi György úgy vélekedett: ez annál is inkább veszélyes, mert nagyon vékony a határ a migránsok segítése és az embercsempészet között, vagyis ebben az esetben minden egyes eset egyedi mérlegelést igényelne.



További probléma, hogy ezeknek a szervezeteknek sokszor ismeretlenek a létrehozói, nem ismerjük a finanszírozási hátterüket, miközben közreműködnek az illegális határátlépők továbbjuttatásában.



Kérdés az is, hogy akit például kimentenek a Földközi tengerből, miért jogosult egyben politikai menedékjogra is Európában - fűzte hozzá.



Úgy vélekedett: a migránspaktum elfogadását azért erőlteti az unió, hogy a jogszabályt még a jelenlegi balliberális túlsúlyú Európai Parlament szavazhassa meg. Ugyanis várható, hogy az Európai Parlamenti választások után változik a testület összetétele.



Hozzátette, a balliberális erőközpontok is érzékelik, hogy a 2015 óta tartó, Európa-szerte terrorcselekményeket és biztonsági fenyegetést okozó menekültáradatot negatívan ítéli meg a kontinens közvéleménye.



Ezért a paktumban, az emberek biztonságérzetének növelése érdekében, szerepel az EU külső határainak szigorúbb ellenőrzése, illetve olyan gyűjtőtáborok létrehozása a határ közelében, ahonnan könnyebb visszaküldeni az illegális bevándorlókat - mondta Bakondi György, aki szerint ezek az intézkedések alkalmasak lehetnek arra, hogy a balliberális erők felhasználják az EP-választás alkalmával támogatottságuk növelésére.



Ezzel szemben Magyarországon a kormány álláspontja világos, és mivel az emberek nagy sokasága utasítja el, hogy migránsok nagy tömegei haladjanak át Magyarországon, a magyar kormány folytatni kívánja az illegális migrációt ellenző politikáját - mondta Bakondi György.

MTI