Karácsony Gergely által előidézett probléma

Évtizedek óta a temetkezéssel kapcsolatos kérdések alapvetően az önkormányzatokhoz tartozó feladatok, és az önkormányzatok számára adja meg a kormány a lehetőséget, hogy a lehető legteljesebb végtisztességet biztosítsa minden honfitársunk számára a gyászoló hozzátartozó.

2024. április 17. 09:23

Latorcai Csaba – MTI/Koszticsák Szilárd

Molnár Zsolt (MSZP) arra szólította fel a kormányt, hogy gondolja át a temetkezés, a sírhely-újraváltás, és a segélyek kérdéskörét. Ne legyen helye az áfának ezen a területen! - hangoztatta, és szóvá tette, hogy sok helyen esetleges a hozzátartozók értesítése a lejáratról.



Szerinte előrelépés egyedül a hadisírgondozásnál látható, de nemcsak a hősökről kellene gondoskodni, hanem azokról a magyar emberekről is, akik végigdolgozták az életüket. Sok nyugdíjas, egyedülálló arra gyűjt, hogy a saját temetését ki tudja fizetni - mondta.

Erre válaszolt DR. LATORCAI CSABA közigazgatási és területfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm, hogy a temetkezés témáját itt most a Parlament falai között felvetette és a kormány nevében reagálhatunk rá, hiszen nem először hozta elő ezt a témát.

Nagyon bízom abban, hogy abban nincs vita közöttünk, hogy a szeretteink halála és a szeretteink iránti kegyelet kifejezése nem lehet politikai vita tárgya. Az politikán túlmutató kérdés kell hogy legyen, mert a szeretteink halála, a kegyelet kinyilvánítása és a végtisztesség olyan feladatok, amelyeket a gyászolókhoz és az elhunyt emlékéhez a lehető legméltóbban kell tudni megvalósítani.

Ezért is évtizedek óta a temetkezéssel kapcsolatos kérdések alapvetően az önkormányzatokhoz tartozó feladatok, és az önkormányzatok számára adja meg a kormány a lehetőséget, hogy a lehető legteljesebb végtisztességet biztosítsa minden honfitársunk számára a gyászoló hozzátartozó.

Számos segítséget is biztosít a kormány, de hogy ezek a segítségek mennyiben érnek el az emberekhez, az mindig a helyi önkormányzatokon múlik. Téved, képviselő úr, téves az az állítása, amit most is hangoztatott, és legutóbbi felszólalásában is, hogy áfaköteles volna a sírhelymegváltás kérdése, ugyanis ez is önkormányzatfüggő. Az önkormányzat bizony tud úgy rendelkezni, hogy ne kelljen áfát fizetnie a hozzátartozónak.

Ugyanígy számos szociális támogatási lehetőség is biztosított az önkormányzatok számára. Én azt tartom problémának, képviselő úr, hogy amiket említett, azok Budapesttel kapcsolatos problémák. Azok a problémák, amiket felvetettek, felvetett a felszólalásában, az Budapesttel kapcsolatos probléma; az Karácsony Gergely által előidézett probléma. (Rétvári Bence: Így van!)

Tudja, képviselő úr, az a baj, hogy Karácsony Gergely és a Karácsony Gergelyt körülvevő, Gyurcsány Ferenchez kötődő üzleti körök miatt valóban most, Budapesten méltatlan a temetkezés kérdése. Képviselő úr, ebben egyetértünk. De ez nem a kormány hibája; ez a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat hibája. Valóban elfogadhatatlan az, hogy amikor kimennek a gyászoló hozzátartozók Budapest bármely temetőjébe, ott különböző cetlikre van feltüntetve, hogy menjenek a hozzátartozók utána a temető irodájába, és ott legyenek kedvesek fizetni.

Képviselő Úr! Ez nem a kormány hibája. Ez a méltatlan magatartás Karácsony Gergely és a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat hibája. Méltatlan, amit a temetkezés terén a dollárbaloldal által vezetett Fővárosi Önkormányzat tesz a magyar emberekkel.

És hogy miért teszik mindezt? Azért, képviselő úr, mert azt látjuk, hogy most már a pénz kiszivattyúzása a Fővárosi Önkormányzatból a temetkezés területét is elérte. Hullarablás lassan, amit önök a Fővárosi Önkormányzatban tesznek. Nem elég, hogy kiszívják a pénzt a Lánchíd-beruházásból; nem elég, hogy minden területen azzal találkozunk, hogy Karácsony Gergely és a hozzá kapcsolódó Gyurcsány fiókák - legyenek azok főpolgármester-helyettesnek álcázva vagy éppen tanácsadónak, vagy éppen ügyvédnek álcázva - mást sem csinálnak, csak azt nézik, hogy hogyan lehet milliárdokat kiszívni a Fővárosi Önkormányzatból; hogyan lehet milliárdokat elvenni a fővárosi polgároktól.

Na, képviselő úr, ezt a kérdést abba kell hagyni! Ebből most már elég volt! Nagyon bízom benne, hogy júniusban valóban lesz változás a temetkezés terén, amelynek az a feltétele, hogy végre Karácsony Gergely fejezze be ámokfutását a főváros élén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

gondola