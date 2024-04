Esküt tettek ágyúsaink

2024. április 20. 10:00

A PzH 2000 önjáró lövegek kezelésének alapkiképzését elvégző katonák eskütétele a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában 2024. április 19-én. MTI/Bodnár Boglárka

A Klapka György 1. Páncélosdandár alakulat nyílt napján közel 260 fiatal tett esküt, akik az "Embert a vasra" kampány keretében a PzH 2000 önjáró lövegek kezelőinek jelentkeztek és befejezték két hónapos alapkiképzésüket.

A Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára az eskütétel előtt elmondta, az önjáró lövegek jelentette új technológiával a katonák a tüzérszakma megújítására is lehetőséget kapnak, miközben ez a nagyszabású feladat kiemelt, bruttó 737 ezer forint belépő illetménnyel jár.



Kutnyánszky Zsolt hozzátette, amikor 2017-ben elindult a honvédelmi és haderőfejlesztési program, nemcsak technikai fejlesztésre és vonzó katonai életpályamodell kialakítására volt szükség, hanem a társadalom szemléletformálására is.



Felnőtt egy nemzedék, amelynek a honvédelmi nevelés és a haza szeretete kevéssé volt jelen az életében. Ezért is van különleges jelentősége minden alkalomnak, amikor a Magyar Honvédség a hazájáért tenni akaró fiatalokkal gyarapodik - mondta az államtitkár.



Somogyi Zoltán, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese köszöntőjében kiemelte, hogy a hódmezővásárhelyi gyalogsági harcjárműre toborzás tapasztalatait felhasználva kéthetes felkészítési időszakot iktattak be, valamint visszatértek a bentlakásos rendszerű kiképzéshez, amellyel erősödött a katonai bajtársiasság, több lett a terepen, valamint a gyakorló- és lőtereken töltött idő.



Szólt arról is, hogy a lövegek kezelői a leendő alegységük tagjaival együtt hajtották végre az alapkiképzést, így következő lépésként induló szakfelkészítések során már bajtársaikkal összekovácsolódott közösségként folytathatják a kiképzést.

MTI