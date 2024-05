A kiszámítható együttműködés

Utoljára frissítve: 2024. május 16. 20:29

2024. május 16. 20:18

A Fidesz-KDNP együttműködése kiszámítható együttműködés világos és kiszámítható célok mentén - mondta a KDNP frakcióvezetője Miskolcon.

Simicskó István a miskolci fórum előtti sajtótájékoztatón kifejtette, ezt az együttműködést a helyi, az országos és az európai politikában is a kereszténydemokrata fundamentum és a nemzeti érdekek képviselete jellemzi. Úgy fogalmazott, Brüsszelben egy minden vonatkozásban egységesülő Európát képzelnek el a jelenlegi döntéshozók. Hozzátette, ez veszélyt és kihívást jelent a nemzetek önállóságára. "Az erős Európát az erős nemzetek Európája adja. Ha a tagországokat legyengítik, akkor gyenge lesz Európa is, ezt nem szeretnénk" - jegyezte meg a KDNP frakcióvezetője. Hozzátette, az elmúlt évek küzdelmei arról szóltak, hogy a magyar érdekek minél hatékonyabban jelenjenek meg a nemzetközi porondon. Simicskó István kiemelte, a magyar kormány karakteres álláspontot képvisel a nemzeti érdekek mentén. Azt mondta, a június 9-i választás tétje az, hogy hogyan tudnak megmaradni a lokális értékek, a nemzeti közösségek és a nemzeti kultúrák a globalizáció felgyorsult világában. Hozzátette, sajátos helyzetben vagyunk, mert már több mint két éve tart "a szomorú testvérháború Ukrajnában".

"Törekedni kell arra, hogy az értelmetlen pusztítás mielőbb álljon le, hogy ne haljon meg még több ember. Így is elég volt a sok-sok áldozatból, amit az ukrán és az orosz nép hozott ennek a háborúnak az oltárán" - mondta Simicskó István. Leszögezte, a járható út a tűzszünet és a béketárgyalás, amiben a magyar kormány következetesen kiáll és a jövőben is ki fog. Azt mondta, a béke jelenti a boldogulás feltételrendszerét. Hozzátette, olyan önkormányzatokat szeretnének, "ahol kellő alázattal, tudással, felkészültséggel és erős hittel mennek ki a csatatérre, aztán folytatják azt a munkát, amit országosan is a Fidesz-KDNP kormányzat elvégzett az elmúlt években".

MTI