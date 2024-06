A demokrácia védené Európát a migránsinvázió ellen

Bakondi György a közelmúltban Németországan történt késes támadással kapcsolatban azt mondta: most először érhető tetten, hogy a merénylő politikai alapon választott célpontot, mert az afgán férfi migrációellenes aktivistát támadott meg. Az incidensben egy rendőr életét vesztette - fűzte hozzá.

2024. június 5. 08:55

Kulcsfontosságú az illegális migráció szempontjából az európai parlamenti (EP) választás - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Bakondi György úgy fogalmazott, ha a szuverenista, konzervatív erők nagyobb arányban lesznek jelen az EP-ben és az Európai Bizottságban, akkor az európaiak biztonságát és a migrációt érintő szabályok felülvizsgálhatók lesznek, és új szabályok léptethetők életbe.



Az európai emberek a közbiztonság romlása és a szociális igazságtalanságok miatt ma már másként ítélik meg a bevándorlás kérdését - mondta a belbiztonsági főtanácsadó. Ezért hangoztatja a EP és az Európai Bizottság azt, hogy a migrációs paktummal megoldották az illegális migráció ügyét - tette hozzá.



Véleménye szerint ideológiai megfontolások és a kettős mérce alkalmazása jellemezte az Európai Bizottság működését az elmúlt időszakban. Példaként említette, hogy Litvániában az uniós forrásból épült határkerítésről Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke elismerően szólt, és azt mondta, hogy az a demokráciát védi. Ezzel szemben a magyar kerítésre 2015 óta rendszeresen büntetést szab ki az unió - emelte ki. Hozzátette, hogy Magyarországgal szemben jelenleg is bírósági eljárás zajlik, amiért nem engedi be az illegális migránsokat, a büntetést pedig június 9. után hozzák majd nyilvánosságra.



Beszélt arról is, hogy átrendeződés tapasztalható a balkáni útvonalon, a fő irány jelenleg Bosznia-Hercegoniva, Horvátország, Szlovénia és Olaszország.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette, hogy az embercsempészek számára továbbra is jó üzlet az illegális migráció, a jelenlegi uniós politika pedig arra ösztönzi a migránsokat, hogy útnak induljanak.

